El sector del turisme rural i ecològic preveu una alta ocupació per aquest estiu

El sector de l'turisme rural i ecològic preveu una alta ocupació per a aquest estiu després de la crisi generada per la Covid-19, segons els responsables de l'hotel Mas Salagros, el primer resort 100% ecològic de la Península situat a Vallromanes (Barcelona).

El director general d'aquest complex hoteler, Javier Pérez, creu que a l'estiu "una mica atípic" que es presenta, hi haurà "uns molt bons resultats", ja que "el client nacional el que està buscant és sortir de casa i retrobar- amb la natura i els espais oberts".

"Jo crec que aquest any, sense cap dubte, el turisme rural i el turisme ecològic viuran un estiu amb molta afluència de clients", ha recalcat.

De cara a la reobertura del complex, Mas Salagros ha incorporat una sèrie de mesures per garantir la seguretat dels seus hostes, com una càmera termogràfica a l'entrada de recepció per mesurar la temperatura dels clients, canons d'ozó per a desinfectar habitacions i restaurants i la reducció d'aforaments en els tres restaurants.

Les mesures s'emmarquen en "un pla de contingència que hem elaborat seguint les indicacions del Ministeri de Sanitat, que inclou un reforç de tota la neteja i desinfecció de les àrees públiques i habitacions", ha detallat Pérez.

En aquest sentit, el director general de Mas Salagros ha afegit que "un dels grans avantatges" que ofereix el resort és que la majoria de les seves habitacions "tenen entrades independents o mitjançant passadissos exteriors, el que garanteix molt la distància de seguretat entre els hostes".

"Tenim, a més, cinc hectàrees per al gaudi dels clients amb la natura, sense aglomeracions, enclavats a la Serralada Litoral, envoltats de bosc", ha conclòs.

Mas Salagros compta amb els més alts estàndards de sostenibilitat i compleix amb tota la normativa europea en qüestions ecològiques, des dels materials utilitzats en els edificis fins a l'aposta per un consum energètic eficient, la gestió de residus i el reciclatge. La gastronomia és un altre dels seus punts forts, ja que fusiona el segell 100% ecològic en totes les seves matèries amb les tècniques culinàries més avançades.

En aquest sentit, Pérez confia que la "filosofia ecològica" del resort, així com "una gastronomia molt cuidada i uns banys que són una delícia", suposin un atractiu per al client nacional, que pot "estar en contacte amb la natura en un entorn privilegiat".