Catalunya registra 97.492 ERTO que afecten 718.327 treballadors des de l'inici de la crisi del coronavirus

Catalunya ha registrat des de l'inici de la crisi sanitària 97.492 ERTO que afecten 718.327 persones, segons ha informat aquest divendres el Departament de Treball, Afers Socials i Família. En les darreres 24 hores, per tant, s'han sumat 58 expedients i 484 treballadors més. El 93,5% dels expedients corresponen a una causa de força major, que afecten el 84,7% de les persones treballadores. Per territoris, a la demarcació de Barcelona és on s'han registrat més ERTO, amb 71.229 expedients a 565.124 treballadors, seguit de Girona, amb 10.932 ERTO i 68.793 afectats; Lleida, amb 5.355 expedients i 30.281 persones; Tarragona, amb 7.673 expedients i 44.764 afectats; i les Terres de l'Ebre, amb 2.303 expedients i 9.365 persones.

Per sectors d'activitat, els serveis són els que sumen més expedients, amb 79.225 ERTO i 506.050 afectats; seguits de la indústria, amb 8.446 expedients i 145.071 persones afectades; la construcció, amb 7.832 expedients i 45.701 afectats; de l'agricultura, amb 707 expedients i 3.985 afectats i 1.282 ERTO i 17.520 persones més afectades en una categoria sense especificar.

Les divisions econòmiques amb més expedients són les de serveis de menjar i begudes, amb 19.180 expedients i 108.630 persones; seguit del comerç al detall excloent vehicles a motor, amb 12.694 expedients i 56.459 persones afectades i altes activitats de serveis personals, amb 6.892 exp. I 18.601 persones afectades.

Per comarques, el Barcelonès és la que més ERTO registrats acumula, amb 32.379 amb 244.470 persones afectades; seguida del Vallès Occidental, amb 10.469 expedients i 91.924 persones afectades i del Baix Llobregat, amb 9.129 expedients i 96.689 persones afectades.