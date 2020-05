El tancament deixa en zero l'activitat turística del mes d'abril

L'activitat turística en els hotels en el mes d'abril va ser nul·la pel tancament dels establiments hotelers durant l'estat d'alarma, el que fa que els indicadors de conjuntura que aquest divendres publica l'Institut Nacional d'Estadística (INE) es saldin amb zeros .

El tancament obligatori dels hotels des del 26 de març passat fa que les dades d'abril sobre nombre d'establiments oberts, places ofertades, habitacions disponibles, viatgers rebuts i pernoctacions siguin zero en tot el territori nacional.

De la mateixa manera, al no haver-hi cap mena d'ingrés a causa d'activitats turístiques, la tarifa mitjana diària (ADR) i l'ingrés per habitació disponible (RevPAR) són també zero.

Encara que sí que hi va haver alguns hotels oberts per donar allotjament a treballadors de serveis essencials, d'acord amb la normativa europea es considera que aquests establiments no estan realitzant cap activitat turística, pel que els seus fluxos no formen part de l'Enquesta de Conjuntura Hotelera.

Al març, les pernoctacions en hotels es van desplomar un 61,1% la pitjor xifra des que es van començar a registrar aquestes dades el 1999, i el nombre d'empleats va caure un 31%, a conseqüència de l'aturada total de l'activitat que es va produir després del decret de l'estat d'alarma per fer front a la pandèmia del coronavirus.