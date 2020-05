Més superfície de terrasses, brasa a l'exterior i reinventar conceptes: els restaurants gironins s'adapten a la fase 1

Bon temps, temperatures gairebé d'estiu, sol. Els ingredients perfectes que farien que els restaurants de l'Alt Empordà i les comarques gironines s'estiguessin preparant per a un cap de setmana de feina intensa i amb moltes reserves. La crisi sanitària, però, ha canviat el panorama i ha fet aflorar la incertesa. La regió sanitària va entrar dilluns en fase 1 i els establiments ja porten setmanes fent preparatius per adoptar totes les mesures higièniques i sanitàries, reconfigurant espais per guanyar metres quadrats de terrassa i reinventant conceptes per atraure clients. Uns comensals que aquest cap de setmana seran només de la demarcació, mentre la mobilitat interprovincial continuï restringida i les fronteres tancades.

Bars de poble, restaurants de menú, amb cartes més creatives, amb estrella Michelin... La crisi sanitària ha comportat que el sector de la restauració pràcticament no hagi pogut tornar a encendre els fogons fins dilluns passat. "El menjar per emportar tan sols era una opció per engegar; no per fer cèntims, sinó per dir que continuem aquí", explica Salvador Jordà, propietari de l'Emporium de Castelló d'Empúries.

Ara, amb el pas a la fase 1 i l'obertura de terrasses, els restaurants gironins arrenquen a mig gas. De moment, només poden rebre clients del territori. I de fet, esperen atreure'ls mentre no continuï la desescalada. La prova de foc arribarà aquest cap de setmana.

A Platja d'Aro, l'associació que agrupa els bars i restaurants ja vaticinava que la majoria d'obertures tindrien lloc, precisament, avui. Desinfecció de taules, estovalles d'un sol ús, separació de dos metres entre grups de comensals... Seran el reflex dels protocols obligats per una pandèmia que, també, es fa evident al món de la restauració.

Però no només això. Qui més qui menys ha hagut d'adaptar espais i, fins i tot, repensar la carta. D'exemples, n'hi ha arreu. Al restaurant El Racó d'en Pep de Sant Gregori per exemple, posposen l'obertura fins al 6 de juny. Aquests dies, estan adaptant part de l'antic espai d'aparcament per reconvertir-lo en terrassa.

400 metres quadrats i 75 comensals

El Mas Molí de Peralada és un reflex dels canvis al sector. Aquí, com explica el seu xef, Marc Joli, la "sort" és que tenen fins a 400 metres quadrats per destinar-los a terrassa. I de fet, allò que han decidit és treure el restaurant a l'exterior. "Teníem una cuina petita a fora, que ara hem ampliat i adaptat, i centralitzarem tota l'activitat del negoci a fora", concreta Joli.

En paral·lel, explica Joli, també s'ha fet una oferta "més dinàmica", per a tots els públics. Brasa, hamburgueses, marisc, carta... El Mas Molí obrirà a partir de dissabte, de deu del matí a dues de la matinada, amb espai per a 75 comensals (el 50% de l'aforament). Hi haurà control de temperatura a l'entrada, un cambrer rebrà els clients i els acompanyarà fins a la taula i a diferents punts de la terrassa s'instal·laran dispensadors d'hidrogel.

"Sortosament, l'espai és versàtil; però el coronavirus ha estat un cop", explica Marc Joli. Ara fa més d'un any que es posava al capdavant del Mas Molí i aquest era el segon estiu en marxa, i admet que quan ja havia pres el pols al ritme del negoci, ara es mou en la incògnita. "És com una partida de cartes; s'ha tornat a repartir el joc i comencem de nou", diu Joli.

L'espai gastronòmic, tancat

A l'Emporium de Castelló d'Empúries, de moment, han obert la part de bar i bistrot. El restaurant gastronòmic, que té una estrella Michelin, no s'obrirà fins que es passi a fase 2. "Creiem que no és convenient fer-ho tan sols quan es permet l'aforament extern", explica Jordà. El que sí que han fet, però, és aprofitar la terrassa del restaurant per a l'altra part del negoci. Ara hi serveixen entrepans, begudes, cafès i menjars als veïns.

"El nostre bistrot és la part més distesa del negoci; és com un bar de poble ben portat, i ara mateix qui ve és el mateix client de tota la vida", explica el propietari. "Que algú passi amb el cotxe i s'aturi, en aquests moments, no existeix", admet Salvador Jordà.

A l'Emporium, aquests dos últims mesos han estat "molt complicats", explica el propietari. "Hem treballat internament per poder reinventar el negoci", afegeix Jordà. A més de la part de restaurant, al mateix edifici també tenen un hotel de 3 estrelles. Preveien acabar-lo de reformar aquest setembre, però ara per ara, aquesta obra no començarà.

Quan s'entri a fase 2, el restaurant amb estrella Michelin reobrirà. Donaran hores d'arribada als clients, per evitar que s'hagin d'esperar abans d'asseure's, i serà aleshores quan començaran a reincorporar també el personal (deu treballadors). L'aforament del restaurant no canviarà: serà per a 30 comensals (perquè a les seves dues sales n'hi cabrien fins a cent, però l'Emporium ja l'havia reduït per ser fidel al seu esperit gastronòmic).

"Cal obrir"

Salvador Jordà té clar que fins que no s'espongi la mobilitat, i sobretot s'obrin fronteres, l'Emporium rebrà "un degoteig molt petit de clients" al restaurant gastronòmic. "Però cal obrir, també per donar un imatge de seguretat i fortalesa cap al client", concreta Jordà. "Però també és veritat que el client d'aquí no dona tant per poder sustentar tot el sector; ens cal la gent de fora per tirar endavant", hi afegeix.

L'opinió també és compartida pel president de l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà, Miquel Gotanegra. "Esperem que aquest cap de setmana hi hagi més clients a les terrasses; però perquè el sector es comenci a moure és important que hi hagi activitat real, perquè ara tot és una mica fictici", subratlla. I perquè això passi, diu Gotanegra, allò que cal és avançar fases de la desescalada, per poder obrir espais interiors i rebre clients de fora la regió sanitària. També, estrangers.

"Costarà d'arrencar, segur"

La voluntat de tornar a posar-se als fogons, hi és. Però la incertesa sobre allò que passarà, també. "Sempre hem pensat en fer beneficis per poder reinvertir; ara hem de pensar en com abaixar despeses sense perdre qualitat, perquè ens vindrà un tsunami", explica el propietari de l'Emporium, en referència al sector de l'hostaleria.

Hem de tenir en compte que la gent està tocada; i que això costarà d'arrencar, segur", diu Salvador Jordà. I en paral·lel, també hi ha les crítiques sobre com l'administració ha gestionat la pandèmia.

D'entrada, els restauradors defensen que són un sector econòmic estratègic que genera molts llocs de treball i, sobretot, critiquen la manca d'ajudes de les administracions, tant específiques per a la restauració com per als autònoms. Marc Joli recorda que els empresaris han de recórrer a crèdits ICO: "Si tens una situació solvent et deixen diners, però hi ha molta gent que no ha pogut accedir a finançament".

El xef augura que la crisi sanitària acabarà "destruint molts negocis" i farà un "cribratge" al sector. Tant Joli com Jordà sostenen que caldrà esperar a després de l'estiu per poder avaluar amb precisió com haurà acabat una temporada d'estiu per ara incerta i per comprovar si els clients s'animaran a anar als restaurants.

Gotanegra també recorda que per a l'Alt Empordà i per al conjunt de la Costa Brava és imprescindible establir un calendari per saber quan estaran permesos els desplaçaments interprovincials i quan es reobriran les fronteres per començar a rebre turistes, molts dels quals arriben a les comarques gironines també atrets per l'oferta gastronòmica dels seus restaurants.