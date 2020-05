Front comú dels empresaris de Figueres i de l'Alt empordà per donar un impuls a la capital de la comarca

Donar un impuls a la ciutat de Figueres perquè recuperi la seva capitalitat i pugui revertir la imatge decadent actual. És el que volen Comerç Figueres Associació , l'Associació d'Hotels de Figueres i l'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà. "La situació és critica", diuen des de les tres entitats i, per aquest motiu, han decidit unir-se per treballar conjuntament en la millora de la ciutat. Han creat una taula de treball i estan elaborant una llista de propostes que en els propers dies lliuraran a l'Ajuntament i li ofereixen la seva col.laboració. Asseguren que les propostes van més enllà de la situació de crisi actual arran de la pandèmia de la COVID-19, i volen que ajudin a dibuixar la ciutat dels propers 10 o 15 anys. Fa mesos que van començar a parlar de fer un front comú i ara la crisi ha estat el desencadenant per iniciar la taula de treball conjunta.

Les tres entitats representen més de 500 empreses que generen més de 7.000 llocs de treball.

"Tenim una ciutat privilegiada, que està situada a pocs minuts de la frontera i del mar, i al mig d' un territori extraordinari. Tenim una ciutat connectada amb el tren d'alta velocitat, que compta amb un hospital de referència que durant aquesta crisi ha demostrat el seu gran valor i la seva bona gestió; amb un equipament excepcional com és el Museu Dalí i la casa natal del pintor; i amb un llegat patrimonial de primer ordre com el Castell de Sant Ferran, per citar-ne alguns exemples", remarquen des de les entitats que consideren que no s'aprofita prou tot aquest gran potencial de la capital de l'Alt empordà.

Les tres Associacions consideren, entre d'altres, que calen mesures urgents per reactivar l'activitat comercial. "La ciutat compta amb un centre comercial a cel obert que es podria potenciar molt més", afirmen.

A més, asseguren, cal potenciar el turisme. En aquest sentit proposen, entre d'altres, que la ciutat deixi de viure a esquenes del Museu Dalí i reclamen que s'enllesteixin, el més aviat possible, les obres de la casa natal de Salvador Dalí "perquè és un pol d'atracció de visitants molt important per a la ciutat", diuen.

En un altre àmbit destaquen que cal posar ordre a la ciutat i millorar la neteja. "Això és prioritari abans d'iniciar campanyes de promoció", remarquen.

"Volem que la gent tingui ganes de passejar per la ciutat i que s'enamori de Figueres", conclouen.