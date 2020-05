Els tècnics tributaris voldrien una pròrroga de la declaració de la renda fins a setembre

Els tècnics tributaris es troben amb «greus dificultats» per recopilar la informació necessària per presentar la declaració de la renda abans del 30 de juny i han reclamat que s'allargui la campanya fins a finals de setembre. El president de l'Associació Professional de Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears (ApttCB), Joan Torres, ha assegurat recentment, en una roda de premsa recollida per ACN, que el govern espanyol «està demanant l'impossible» als gestors mantenint els terminis habituals.

El Ministeri d'Hisenda va anunciar que a Catalunya, fins a la primera setmana de maig, s'han presentat 1.070.762 declaracions de la renda, un 21,28% més que l'any passat. D'aquestes, se n'havien pagat fins ara 608.747, un 26,92% més que en el mateix període de l'any anterior.

El president de l'organització tècnica ha assegurat que l'ajornament dels impostos del primer trimestre al 20 de maig es va quedar «curt» i es va aprovar poc abans que s'acabés el termini habitual. Per això, Torres ha demanat al govern espanyol que tingui «empatia» i que estalviï «estrès» als tècnics tributaris, a les empreses i als autònoms i no aprovi mesures com aquestes «tant al límit». «No entenem per què esperen al darrer moment», ha afegit.

Segons els tècnics tributaris, l'ampliació del termini per presentar la declaració de la renda i també l'impost de societats és «viable». Els professionals recorden que, a banda de gestionar la renda i els impostos, els gestors tindran un volum de treball afegit en tot el procés de desconfinament derivat de les gestions relacionades amb el retorn a la feina i amb els Expedients de Regulació Temporal de l'Ocupació (ERTO), per exemple.

Per això, l'organització insisteix a la Moncloa que els tingui en «consideració» i ajorni la data de finalització de la campanya. A més, han recordat que el manteniment dels terminis actuals no s'explica per motius recaptatoris, ja que el 70% de les declaracions surten a retornar.

«La majoria de despatxos fem teletreball. És inviable per als clients fer-nos arribar la documentació de manera presencial, que és la via per la qual opta la gent gran, que no té la logística a casa per escanejar documentació», ha dit Marta Alcega Poza, vocal de la Junta de l'APttCB. «No és lògic ni recomanable que s'hagin d'apropar a un despatx per gestionar la declaració de la renda», ha afegit.

L'associació també creu que la gestió de documents en paper planteja un problema sanitari per als professionals. «No tothom té escàner a casa i això crea un problema sanitari molt greu», ha afirmat Joan Torres, a causa de les conseqüències de la pandèmia per coronavirus.



Problemes amb la revisió dels esborranys

Els tècnics tributaris han advertit que «les presses» i la necessitat de liquiditat de part de la població afectada per la crisi sanitària poden portar a no revisar prou bé l'esborrany de la declaració, on no consta tota la informació rellevant per al contribuent. Preguntats sobre si la precipitació a l'hora de presentar la declaració pot provocar més errors i sancions, els tècnics han assegurat que aquest és un problema que es repeteix cada any i han reiterat la necessitat de revisar bé els documents. «Si confirmes, Hisenda no farà cap comprovació», ha recordat Tor­res. «Molta més gent intentarà confirmar per telèfon i sortiran declaracions amb més errors».