Els marxants exigeixen poder reprendre la seva activitat a tots els mercats

La Confederació Catalana d'Associacions de Marxants ha demanat al govern i als ajuntaments "la incorporació immediata de totes les parades de marxants als mercats d'arreu de Catalunya".

El president de l'Associació de Marxants de les Comarques Gironines i de la Confederació Catalana d'Associacions, Josep M. Vergés, ha explicat que "des del nostre sector hem fet diverses propostes i ens hem posat a disposició de l'administració des del primer dia, sense obtenir-ne cap resultat, només hem rebut menyspreu i rebuig a qualsevol proposta feta per part nostra".

Vergéss, ha tornat a recordar en un comunicat que, des de la declaració de l'Estat d'alarma pel coronavirus del passat 13 de març, "la majoria de marxants s'han quedat sense cap ingrés, esgotant la seva liquiditat i capacitat per fer front a les seves necessitats vitals i de subsistència per poder seguir endavant, arribant a una situació de col·lapse total".

En nom de la Confederació Catalana d'Associacions de Marxants, Vergés s'ha mostrat molt crític amb la majoria d'ajuntaments que regulen l'activitat dels mercats "fent unes interpretacions del BOE al seu capritx, sense tenir en compte les necessitats i demandes dels marxants que afecten a més de 7.000 famílies autònomes i a més de 17.000 treballadors".

En aquest sentit Vergés ha explicat que "les ajudes econòmiques anunciades i les decisions preses des d'un despatx sense trepitjar el carrer i sense conèixer la realitat dels marxants, està portant a la ruïna el col·lectiu de marxants de Catalunya". Cal en aquest sentit concreció per part del Govern i dels ajuntaments per posar ordre a la nostra activitat, amb la creació d'un Registre de Marxants o un Carnet Professional".

Des de la Confederació Catalana d'Associacions de Marxants, que aglutina diverses associacions de marxants de Catalunya, accepten que es prenguin les mesures necessàries per tal de garantir la seguretat del client com del propi marxant, que ens mantinguin en tot moment les distàncies de seguretat social, tal i com es s'està fent des del primer dia amb els supermercat on si es permet l'obertura i l'activitat comercial.

Des de la COCAM exigeixen "la reobertura total de tots els Mercats de Catalunya amb totes les parades" adoptant els següents compromisos per part dels marxants, segons expliquen en el seu comunicat.



Tots els Marxants aniran amb mascaretes i guants , i disposaran de gel hidroalcohòlic per tal que els treballadors i clients puguin higienitzar els guants.

S'oferiran mascaretes i guants als clients que no en disposin.

Els marxants en tot moment respectaran les distàncies de seguretat, aïllant-se de les altres parades mitjançant un plàstic que cobreixi tota l'alçada de la parada per tot el voltant, creant un habitacle tancat.

Totes les parades hauran d'atendre als seus clients darrere d'un taulell per respectar les distàncies de seguretat.

Es faran servir desinfectants tant per l'espai de venda, com pels articles a la venda i els canvis.

Col·laborarem en tot moment amb les autoritats locals, efectius de Protecció Civil, Policies Locals... per fer dels mercats un lloc segur i controlat.



Així mateix des de la COCAM reivindiquen:

L'aprovació d'un Pla de xoc per pal·liar els efectes de l'aturada de l'activitat des de la declaració de l'estat d'alarma.

L'anul·lació i devolució de les taxes cobrades i la condonació d'aquestes fins a la normalització de la situació així com la cancel·lació de tots els impostos que afecten l'activitat econòmica durant el període d'alarma.

i la condonació d'aquestes fins a la normalització de la situació així com la cancel·lació de tots els impostos que afecten l'activitat econòmica durant el període d'alarma. L'aprovació d'un Pla específic de reactivació dels mercats de marxants que inclogui una baixada de taxes generalitzada, accions de potenciació i dinamització dels mercats municipals aixó com l'activació? d'un Pla d'ajuts econòmics i consensuar amb les associacions representants del sector les mesures que siguin necessa?ries.



Per fer-ho possible, Vergés ha explicat que "des dels representants majoritaris dels marxants de Catalunya ens posem a disposició de les autoritats pertinents per establir un calendari per poder reprendre la nostra activitat".