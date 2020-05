Vilafant destina un paquet de 20.000 euros en concepte d'ajudes per empreses i autònoms

L'Ajuntament de Vilafant ha iniciat un primer paquet d'ajudes adreçades a empreses i autònoms per tal de reactivar l'activitat després que aquesta s'aturés pel coronavirus. "Volem ajudar en les inversions, tant per adequar locals com promocionar l'activitat, així com per contribuir també amb les despeses en el rebut dels autònoms que hagin hagut de pagar aquests dies", diu l'alcaldessa Consol Cantenys.

En aquests moments, els esforços de tothom s'han de dirigir a reduir la propagació de la malaltia i és en això on l'Ajuntament de Vilafant està dedicant gran part dels seus recursos. No obstant, algunes d'aquestes mesures suposen un fort impacte econòmic, especialment per moltes microempreses, autònoms, pimes i veïns en general. És en aquest sentit, que l'Ajuntament de Vilafant engega un Pla de mesures econòmiques i socials amb l'objectiu de reduir l'impacte econòmic derivat de l'alerta sanitària per la Covid-19.

Sense perjudici d'anar afegit altres incentius, les primeres mesures aprovades són de caire econòmic, amb ajudes directes a autònoms i empreses, amb un nou calendari del contribuent, entre d'altres; mesures de caire social per als més vulnerables o accions promocionals mitjançant la regidoria de promoció econòmica, entre les més destacades. Aquests serien els tres blocs principals que es nodririen de les partides no executades d'alguns actes que no s'han dut a terme com per exemple la Fira del Conill, que s'havia de celebrar el primer diumenge d'abril.

Empreses i autònoms: 20.000 €

Les mesures de caràcter econòmic a autònoms i per a l'adequació de locals es dotaran en 10.000€ cadascuna de les dues línies. Els autònoms ubicats al terme municipal de Vilafant que s'hagin vist afectats per l'estat de l'alarma decretat pel govern espanyol rebran fins a 300,00 € pels dies que no s'han pogut exercir la seva activitat professional.

També disposaran d'una partida de 10.000 € les empreses i petits comerços locals que es vegin obligats a reformar o adequar el local per adaptar-lo a les noves mesures sanitàries. Aquí es finançarà el 50% de les adequacions amb un import màxim de 500 €, així com també estarien exempts de les taxes corresponents als permisos administratius per fer les obres.

Els comerços que hagin hagut de tancar també veuran reduïda la factura de recollida i eliminació d'escombraries, ja que es descomptarà un trimestre ,i els negocis que gaudeixen de permís per ocupar la via pública amb taules i cadires no hauran d'abonar la taxa corresponent a tota l'anualitat del 2020.

Veïns, entitats i proveïdors

D'altra banda, i per a tots els veïns de Vilafant, s'ha modificat el calendari del contribuent per pal·liar les conseqüències immediates de l'aturada professional. S'endarrereixen els impostos municipals de vehicles i béns immobles en els diferents terminis, sempre a partir del mes de juny. S'amplia també els terminis per entitats, clubs esportius i associacions per a demanar les subvencions, donada la dificultat que comporta fer les trobades, reunions i tràmits en general. Subvencions, que van ser millorades precisament per aquest curs i per tant presenten novetats per les entitats.

Els rebuts de l'escola taller de música municipal i llar d'infants Les Set Pometes, així com els abonats al centre esportiu Vilafant també s'han retirat fins a reprendre els serveis corresponents.

Conscients que els proveïdors de serveis a l'Ajuntament necessiten liquiditat immediata, el consistori ha dotat als serveis econòmics dels mitjans per fer-ne els pagaments amb la màxima celeritat.

Promoció econòmica

Des de l'Àrea de Promoció Econòmica es treballa per dinamitzar l'economia local, i per això es crearà un directori de serveis que s'ofereixen a Vilafant.

També, per aquell que vulgui fer un pas endavant en innovació comercial, s'ha creat un programa de mentorització en tècniques de venda i atenció al client, impartit per experts del món comercial i empresarial.

Ràdio Vilafant ha estat sempre un instrument de promoció del nostre municipi, i engega una campanya de dinamització local en qué es disposarà de diferents formats per promocionar gratuïtament les activitats comercials de Vilafant

Més recursos per Serveis Socials

Amb el propòsit de donar cobertura a les necessitats bàsiques de les famílies del municipi que es troben en una situació de major vulnerabilitat a causa de la crisi sanitària del Covid-19, la partida pressupostària destinada a ajudes socials es dotarà de 3.000,00 € extraordinaris en una primera instància. No obstant això, aquesta partida pot variar en funció de les necessitats que es detectin des dels Serveis Socials comarcals.

A Vilafant, com a la resta del territori, hi ha molts veïns amb ERTO i amb situacions molt complicades, molts autònoms amb dificultats i petits negocis que hauran d'adaptar els seus locals. Consol Cantenys considera com a màxima prioritat per l'Ajuntament la reactivació de les activitats socials, culturals i econòmiques del municipi i tot allò que deriva de l'emergència social. Aquests ajuts es sumen als que s'estan oferint des del Govern central o els de la Generalitat que també es recullen al lloc web municipal: www.vilafant.cat