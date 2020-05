Llançà acorda un Pla de Mesures Econòmiques d'ajuda davant la pandèmia per la covid-19

El govern municipal de l'Ajuntament de Llançà, integrat per les formacions polítiques de Junts per Llançà (JxLlançà) i el Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés (PSC-CP), acorda una Pla de Mesures Econòmiques, dirigides al teixit empresarial i a les famílies i col·lectius més vulnerables del municipi, per ajudar a pal·liar els efectes de la pandèmia del coronavirus. Així mateix, l'Ajuntament llançanenc informa que, en funció de l'evolució de la pandèmia i la seva corresponent incidència sanitària, social i econòmica, anunciarà la dotació de noves borses de contingències i d'inversió, o procedirà a l'ampliació de les actuals, per continuar fent front als efectes que generi l'esmentada pandèmia.



Les mesures acordades són les següents:​Suspensió de l'aplicació de la Taxa d'Ocupació de Via Pública (Terrasses) i bonificació de les concessions dels serveis de platges durant l'any 2020.

Amb l'aprovació i entrada en vigor de l'esmentada mesura, l'Ajuntament de Llançà no cobrarà la taxa d'OVP (en matèria de terrasses) a cap dels establiments i comerços locals.

Els establiments i comerços que ocupin zona marítimo-terrestre només se'ls repercutirà el cànon de l'Administració Central, a data 31/12/2020, i únicament en el cas, que finalment, dita Administració decideixi liquidar-la atès que es tracta d'una decisió estrictament de competència Estatal i no Municipal.

L'Ajuntament ja ha demanat i seguirà demanant davant l'Administració Central la no liquidació d'aquest cànon com a mesura d'ajuda i incentiu al sector econòmic del país.

Bonificacions, o en el seu cas, moratòria del termini, respecte a les concessions, quan la mitjana de la facturació de la present temporada es vegi notablement reduïda, en relació amb la mitjana de la temporada anterior.



Suspensió de l'aplicació de la taxa per abocament de terres, runes i poda.

Ampliació de les Terrasses per fer front a les limitacions d'aforament i pel distanciament social dels clients.

Dita mesura s'aplicarà estudiant, cas per cas, i d'acord amb les seves possibilitats legals i tècniques.