Treball desestima l'ERTO presentat per l'empresa plurimunicipal Fisersa

El departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat ha desestimat la petició d'ERTO de l'empresa plurimunicipal Fisersa. La Generalitat ha comunicat la "inadmissió" del pla perquè no es justifica la "força major" al·legada per la societat pública. La petició va ser aprovada per la direcció, donant compte al Consell d'Administració el passat 24 d'abril, i ha estat rebutjada aquesta setmana per la Generalitat. L'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació havia d'afectar a 49 dels 98 treballadors de Fisersa.

El conseller delegat de l'empresa i vicealcalde de Figueres, Pere Casellas, ha explicat que "un cop rebuda la desestimació, dilluns decidirem si presentem recurs, perquè no estem en absolut d'acord. L'ERTO beneficiava tan els treballadors com l'erari públic de les administracions implicades a la societat, amb un estalvi mensual de 60.000 euros. Ara, els treballadors haurien de recuperar les hores que no han pogut fer perquè no hi ha hagut transport públic durant part del confinament, ni control de zona blava, serveis que no han generat ingressos. Algú haurà d'explicar com ho fem per recuperar aquestes hores, ni podem posar més línies de viatgers, ni més autocars, ni dos vigilants per carrer".

Casellas afegeix que "tot plegat és el resultat del fet que si el legislador hagués volgut prohibir explícitament els ERTO ens casos com els e Fisersa, ho hauria fet. De moment, valorarem la presentació del recurs i, potser, acabarem arribant als tribunals".

En el seu moment, l'Ajuntament de Figueres va fer públic un comunicat explicant que "Fisersa, l'empresa plurimunicipal que s'ocupa del tractament i del subministrament d'aigua potable, del servei de clavegueram, del tractament d'aigües residuals, del transport urbà, de la gestió de les zones blaves i verdes d'aparcament i del servei de grua de Figueres i d'alguns d'aquests serveis per Vilafant i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà presenta un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) per causa de força major durant l'Estat d'Alarma per al personal que no pot realitzar les seves tasques de treball habituals davant la crisi de la Covid-19".

Segons l'Ajuntament, "en tot moment s'ha informat al Comitè d'Empresa de l'abast de la mesura". La voluntat de la societat era que "els treballadors afectats retornaran al seu lloc de treball un cop s'acabi l'Estat d'Alarma d'acord amb el procés de desconfinament".