L'IPC a les comarques de Girona cau 1,2 punts a l'abril i se situa en el -1,3%

Els preus durant el mes d'abril a les comarques gironines han caigut un 1,3% respecte al mateix mes de l'any anterior. Segons dades publicades aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), la davallada de l'Índex de Preus al Consum (IPC) entre març i abril ha sigut d'1,2 punts, un fet que no es donava des de l'abril de 2013. A la demarcació, el descens de l'IPC ha vingut motivat per la caiguda en el preu dels subministraments de la llar (-8,3%) i dels carburants (-7,5%). Durant el quart mes de l'any també han caigut els preus dels mobles i articles de la llar (-0,3%) i de l'oci i la cultura (-0,1%).

Per altra banda, l'import dels aliments i les begudes no alcohòliques s'ha disparat un 3,4%, mentre que el preu de les begudes alcohòliques i el tabac s'ha incrementat un 1,4%. Pel que fa a la resta de sectors, l'IPC als restaurants i hotels ha crescut un 2,1% a l'abril, mentre que a l'ensenyament i a la sanitat ho ha fet un 1,3% i un 0,8%, respectivament. A Catalunya, l'IPC a l'abril ha caigut set dècimes, situant-se en el -0,7%.