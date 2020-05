El mapa interactiu d'establiments oberts de Roses s'adhereix a la campanya Taulell Comerç

L'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Roses s'ha adherit a la campanya Taulell Comerç - #Araéselteutorn, una plataforma d'iniciatives innovadores adreçades a reactivar el comerç de proximitat, impulsada pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda. La primera acció presentada a la campanya ha estat el Mapa interactiu d'establiments oberts durant el confinament a Roses.

Taulell Comerç vol ser l'altaveu de les propostes de dinamització comercial de les empreses i associacions comercials del territori, que s'organitza com un directori de les iniciatives que tenen per objectiu la reactivació del comerç català. Aquesta proposta forma part de l'Agenda Comerç 20/21 i també del pla de reactivació del comerç que prepara el Govern per enfortir l'activitat comercial derivada per la crisi sanitària pel COVID-19.

La primera acció presentada per l'Àrea de Promoció Econòmica de Roses ha estat el Mapa interactiu d'establiments oberts durant l'estat d'alarma, un eina on els titulars dels establiments oberts durant el confinament o que ofereixen servei a domicili, poden introduir les seves dades per tal de donar visibilitat al seu negoci i ser localitzats fàcilment.