Juan Roig multiplica la seva inversió en Lanzadera fins als 10 milions d'euros per activar l'ecosistema emprenedor

Lanzadera, l'acceleradora d'empreses impulsada per Juan Roig i pertanyent al pol emprenedor Marina d'Empreses, posa en marxa una nova estratègia que respon i afronta amb dinamisme, més recursos i més activitat emprenedora davant la situació de crisi creada per la Covid-19. Aquesta iniciativa implica la simplificació i unificació dels seus programes d'acceleració en un únic dividit en 4 fases adaptades a la maduresa de cada empresa. A més, anirà acompanyada d'un major esforç econòmic, atès que Juan Roig multiplicarà el seu suport des d'aquest moment fins a finals de 2021, invertint 10 milions d'euros.

Gràcies a tot això, l'acceleradora reforçarà la creació de sinergies internes i les opcions de suport a l'emprenedoria en cadascuna de les fases: des de la incubació (fases Start i Traction), passant per l'acceleració (fase Growth) i arribant fins a la consolidació d'empreses que ja han crescut gràcies a un model de negoci provat (fase Scale Up). Una nova etapa en què Lanzadera vol esdevenir una plataforma per potenciar l'ocupabilitat, oferint oportunitats de formació per a la reinserció laboral a persones i projectes rendibles que hagin de reenfocar per afrontar el nou context i, així mateix, consolidin a Lanzadera com un ecosistema focus d'oportunitats de negoci i d'atracció de talent i innovació.

En tot moment, Lanzadera serà l'encarregada de prescriure als emprenedors que apliquin a el programa quina és la fase en què millor encaixen, així com el tipus d'ajuda que se'ls donarà. Concretament, i amb els canvis establerts, les startups seleccionades podran rebre des ajudes de 1.000 euros fins a finançament per valor de 500.000 euros, xifra que s'ajustarà a les necessitats concretes de cadascuna, però que supera àmpliament el límit de 200.000 euros vigent fins ara.



Programa semipresencial i un nou ecosistema més obert: Lanzadera Space

Lanzadera, per adaptar-se a l'impacte de la Covid-19 i a el nou context, ha modificat igualment un dels seus paradigmes inicials i, per primera vegada, el trasllat dels emprenedors seleccionats de fora de València, no serà un requisit indispensable.

A més, l'acceleradora impulsada per Juan Roig introdueix una altra novetat per facilitar oportunitats de negoci, atreure talent i generar innovació amb l'objectiu de convertir Marina d'Empreses en un hub d'emprenedoria obert i de referència a escala nacional: Lanzadera Space, iniciativa que implica la obertura de part dels seus 9.000 metres quadrats d'instal·lacions a l'ecosistema emprenedor, el que multiplicarà el flux i intercanvi de coneixement i experiència més enllà de les empreses participants en el programa.

Per a això, habilitarà espais ja adaptats a les noves mesures de seguretat que requereix la situació generada pel Covid-19 a inversors, a partners tecnològics les grans empreses amb les quals es mantenen signats acords Corporate perquè puguin tenir les seves pròpies oficines al edifici. Cal recordar que ja hi ha un precedent en aquest últim supòsit, atès que des 2017 Playstation compta amb el seu espai per al PSTalents Camp de València, on accelera startups de videojocs al costat de Lanzadera.

Així mateix, Lanzadera acollirà a emprenedors residents sense necessitat que estiguin en aquest moment en alguna de les fases de el programa. En aquest sentit, s'organitzarà el suport dels residents, inclosos els emprenedors de Angels, com "germans grans" de les startups que van incorporant-se en Lanzadera.

Segons Juan Roig, "Lanzadera va néixer per ajudar els emprenedors a crear empreses i així generar ocupació i riquesa en la societat. Davant aquest nou escenari econòmic i social, veiem necessari redoblar la nostra aposta pels emprenedors i acompanyar-los, oferint més recursos i eines de suport. Amb aquesta reorganització, i amb l'ampliació de recursos, Lanzadera multiplica la seva aposta per l'emprenedoria per seguir consolidant-se com fàbrica d'empresaris perquè l'economia d'aquest país activi el seu creixement; perquè no es tracta únicament de no parar, sinó d'accelerar. No és moment de posar-nos límits ".



Les 4 fases d'el programa Lanzadera

Fase 1: Start. Persegueix ajudar a aquelles persones afectades per la crisi que, encara que no hagin desenvolupat completament el seu projecte, tinguin la idea inicial i una actitud emprenedora; així com per a aquells que estiguin disposats a acceptar el repte de liderar projectes plantejats per una gran companyia. En aquesta fase, la formació serà d'especial rellevància i multidisciplinari per abordar totes i cadascuna de les àrees de negoci.

Fase 2: Traction. Rèplica el programa actual i es dirigeix a projectes en fase inicial, que bé estan en procés de desenvolupament de la seva idea o que ja l'han llançat a l'mercat i disposen de les seves primeres mètriques. Els emprenedors reben acompanyament i suport per començar a vendre a major magnitud i a desenvolupar-se d'una manera escalable.

Fase 3: Growth. Equivalent a el programa d'acceleració Llançadora existent fins ara, té l'objectiu de fer créixer a empreses que han consolidat el seu model de negoci. Les startups, que compten amb potencial però que estan estancades o registren un creixement pausat, obtenen totes les eines possibles per disparar la seva facturació i la seva cartera de clients.