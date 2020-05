Les vendes als estancs de les comarques gironines cauen entre un 10 i un 15% durant el mes d'abril

El Gremi d'estanquers de Girona xifra entre un 10 i un 15% la davallada de vendes als estancs de la demarcació durant el mes d'abril. Durant el confinament, han pogut mantenir l'activitat per ser servei essencial però, tot i això, les restriccions a la mobilitat han passat factura, sobretot a aquells establiments situats a la costa, a zones frontereres o al centre de les ciutats. El vicepresident del gremi, David Juanhuix, subratlla que, en aquests estancs, la davallada ha pogut arribar fins al 60%. "Els de costa i els de la frontera són els més castigats per la falta de turisme, i els de les ciutats per aquells gent que anava a comprar al lloc on treballa o on hi ha més comerç", exposa Juanhuix.

Són un servei essencial i no hagut d'abaixar la persiana en cap moment durant el confinament, però la crisi per la covid-19 també els ha passat factura. Segons detalla el vicepresident del Gremi d'estanquers de Girona, durant el mes de març van tenir un "boom" de clients, sobretot aquells que s'aprovisionaven de tabac perquè temien que tanquessin els estancs.

"Va ser sobretot els primers dies, quan els clients pensaven que tancaríem", detalla Juanhuix que concreta que el ritme de vendes es va alentir durant les setmanes següents. Tenint en compte que durant la primera quinzena van treballar amb normalitat i que les vendes de l'altra meitat de mes es van disparar per la proximitat de les restriccions de moviments, el Gremi d'estanquers ha hagut d'esperar al mes d'abril per prendre el pols de les conseqüències de la crisi sanitària als seus comerços.

D'entrada, Juanhuix ja avança que hi ha hagut un "canvi d'hàbits" entre els clients: "Quan venen a comprar, solen comprar una mica més de tabac, però també comencem a notar que alguns clients han canviat de marca de tabac depenent del poder adquisitiu". De fet, durant la darrera crisi econòmica hi va haver fumadors que es van passar al tabac de liar, més econòmic. "Algun client comença a interessar-se per aquest producte perquè, pels ingressos que té, vol reduir despeses", afirma el vicepresident que afegeix, però, que encara és aviat per confirmar un canvi de tendència. "Això ho veurem en un futur", remarca.

El mes d'abril sol ser un bon mes per als estancs, sobretot per l'arribada del bon temps i l'inici de la temporada turística. Juanhuix explica, però, que en comparació amb el mateix mes de l'any passat, al conjunt d'estancs de la demarcació hi ha hagut una caiguda de vendes que xifra entre el 10 i el 15%.

Frontera i costa

A les comarques gironines, explica en una entrevista a l'ACN, hi ha tres tipus de mercats: el domèstic, el de costa i el de frontera. Aquí, la davallada de vendes ha pogut arribar al 60%. Segons el vicepresident, els que més han patit les conseqüències de la crisi sanitària a l'abril són els estancs de la frontera i els de la costa, sobretot per la manca de turistes o de clients de pas.

Juanhuix exposa que tant a les poblacions frontereres com a les de la costa hi ha més estancs dels necessaris per als veïns que hi viuen permanentment. "A la frontera, generalment són poblacions molt petites si no hi passa el turisme, i tenen sis o set estancs per a poca gent", explica. De fet, les cues d'ahir al Pertús de clients francesos que volien comprar tabac evidencien aquesta afirmació. "I a la costa passa més o menys el mateix, compten amb el repunt de turisme, que ja hauria començat en aquesta època", explica.

Segons Juanhuix, els estancs dels centres de les ciutats o de zones comercials també han notat una davallada de clients i, per contra, els de poblacions més petites han augmentat vendes: "Si pel confinament no han anat a comprar o a treballar, els clients han comprat a l'estanc que tenen més proper, però als centres de les ciutats també hi ha hagut una gran davallada".

El vicepresident exposa que durant el primer trimestre de l'any havien detectat un "repunt lleuger" de les vendes però, arran del coronavirus, "el mercat ha tornat a anar a la baixa".

David Juanhuix afirma que els estancs han fet els deures per limitar l'aforament i complir amb les directrius sanitàries per evitar contagis. "Al principi va costar trobar material, però ara estem tots equipats", ha conclòs el vicepresident.