L'Almadraba Park de Roses celebra mig segle d'història

En el món de la restauració, celebrar 50 anys no és tasca fàcil i per això, quan s'hi arriba, és un bon motiu per a dir-ho ben alt. L'hotel rosinc de quatre estrelles Almadraba Park va celebrar cinc dècades el 4 de maig passat. Per primera vegada en la seva història, i sense que ningú s'ho pogués imaginar, arribava aquesta data i l'hotel estava temporalment tancat per l'estat d'alarma decretat per la pandèmia de la Covid-19. Però precisament aquests 50 anys permeten l'impuls i la força necessaris per adaptar-se a la situació i reobrir quan es pugui. «Aquesta temporada serà més curta i per no parlar-ne gaire, però el 2021 tornarem a tenir el turisme de sempre», assegura en Jaume Subirós, que actualment està al capdavant del negoci, juntament amb els seus fills Jordi, Albert i Lluís.

Quan tot torni a la normalitat i es puguin recuperar els esdeveniments, la família Subirós i Mercader té previst ajornar el gran acte que havia preparat per a l'aniversari, «a la tardor, l'any vinent o quan es pugui». Subirós explica que la intenció era celebrar-ho en un dels amplis espais de l'Almadraba Park amb «proveïdors, companys de gremi, amics i família». A l'acte també es volia fer la presentació oficial del llibre de la història de l'hotel, escrit per en Xavier Febrés, «detalla com ha evolucionat el negoci i a més fa una inclusió, no només amb el paratge de l'Almadrava, sinó també amb el cap de Creus», descriu el propietari.

Subirós qualifica el negoci familiar d'«esplèndid» i té clar que s'han pogut sumar cinc dècades «treballant, treballant i treballant, no hi ha cap secret». Ell va començar a treballar-hi l'any 1969 fent dos mesos de la temporada d'estiu, després va marxar a Barcelona i no va tornar fins dos anys després. L'Almadraba Park ja s'havia inaugurat oficialment l'any 70. El seu impulsor, Josep Mercader, va morir nou anys després i va deixar dues filles (Anna Maria i Lídia) i dos negocis: l'Almadraba Park i l'Hotel Empordà, de Figueres. Subirós i la seva dona, Anna Maria, van agafar el timó del negoci i des de llavors han mantingut el rumb.