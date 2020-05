Front comú dels quatre municipis de la Badia de Roses per començar la recuperació

Els quatre ajuntaments que conformen la Badia de Roses -L'Escala, Sant Pere Pescador, Castelló d'Empúries i Roses-, distingida com a membre del Club de les badies més belles del món, han acordat conjuntament l'adopció d'un paquet de mesures fiscals i d'un pla de promoció i comunicació, per donar resposta a les afectacions que la pandèmia de la Covid-19 està provocant en el sector turístic.

Unir esforços, oferir solucions econòmiques a les activitats del sector turístic i impulsar una estratègia conjunta per posar en valor i difondre els atractius de la badia com a destinació vacacional per a aquest estiu, són els objectius de les reunions mantingudes pels quatre ajuntaments durant les darreres setmanes, que ja s'han materialitzat amb l'adopció de diferents acords, segons expliquen en un comunicat conjunt.



Pròrroga per al Pla d'usos i serveis de les platges i reduccions fiscals

Entre aquests acords, es troba la sol·licitud que els quatre municipis estan cursant a la Generalitat per a la concessió d'una pròrroga d'un any dels seus respectius Plans d'usos i serveis de temporada de platges. Es vol així que l'afectació que estan patint enguany les activitats amb concessió per l'endarreriment de l'inici de la temporada i l'aturada que suposa l'aplicació de l'estat d'alarma, es vegi recompensada amb l'ampliació d'un any més de les concessions.

Paral·lelament, els quatre ajuntaments demanaran l'anul·lació o reducció del cànon d'ocupació del domini públic marítimoterrestre que es fa efectiu al Servei provincial de Costes del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí i reduiran proporcionalment els cànons municipals al període real en què les activitats hagin pogut mantenir-se en funcionament, amb una reducció mínima prevista d'un 30% de les quotes.

Una altra mesura adoptada conjuntament, serà la reducció de la taxa d'ocupació de la via pública, que cada municipi aplicarà d'acord al procediment establert per les seves ordenances fiscals, però que en tots els casos es preveu que arribi a bonificacions del 75%.



Ampliació de terrasses per donar resposta al sector

L'ampliació de terrasses que demanda el sector per fer front a les mesures de protecció i seguretat marcades per les autoritats sanitàries, serà autoritzada segons els reglaments aplicables a cada municipi, prèvia sol·licitud per part dels establiments interessats, i sempre que aquesta ampliació no afecti la seguretat de trànsit ni de vianants.



Pla de promoció i comunicació conjunt

Un altre dels acords adoptats ha estat l'activació d'una estratègia conjunta per a la promoció de la badia durant aquest estiu. A tal efecte, tot i que enguany el Club de les badies més belles del món ha condonat la quota anual als seus membres, els quatre ajuntaments la faran efectiva íntegrament a fi i efecte de desenvolupar un pla de promoció i comunicació conjunt, per a la posada en valor dels atractius naturals, culturals i gastronòmics del territori.

Els quatre municipis consideren clau treballar en xarxa per la Badia, fomentant el turisme responsable i sostenible, i potenciant l'oferta turística i comercial d'aquest territori que compta amb tres espais naturals, més de 45 km de platges, 15 km de cales i 50 km de canals navegables.



Sostenibilitat i seguretat, conceptes clau

La primera fase del pla apostarà per un missatge que difongui la clara aposta per la sosteniblitat, la qualitat i la seguretat de la Badia dins l'oferta turística de la Costa Brava i de Catalunya. Una segona fase estarà vinculada a l'àmplia oferta turística i a la creació de nous productes i experiències que permetin als visitants sentir la Badia, un territori porta d'entrada de la civilització grega i romana, a la Península Ibèrica, i amb un contrast de paisatges i una oferta cultural, natural, gastronòmica i de productes del territori únics.



Alineats amb el Pla comarcal d'Empordà Turisme

Paral·lelament a aquesta promoció, L'Escala, Sant Pere Pescador, Castelló d'Empúries i Roses, se sumen també al pla de xoc impulsat pel Consell Comarcal de l'Alt Empordà a través d'Empordà Turisme, per a la difusió de la comarca com a destinació de referència entre mitjans de comunicació i xarxes socials.



Accions conjuntes des de l'any 2012

La Badia de Roses forma part del Club de les Badies més belles del món des de l'any 2012. Amb la Badia de Santander (Cantàbria), són les dues úniques badies de l'Estat espanyol distingides amb aquest segell turístic de prestigi, que aporta reconeixement internacional. En tot el món, una quarantena de badies compten amb aquesta distinció.

Des de l'obtenció del reconeixement, els quatre municipis que integren la badia, L'Escala, Sant Pere Pescador, Castelló d'Empúries i Roses, destinen un pressupost anual a la promoció conjunta dels seus espais naturals, dinamisme cultural, gastronomia, patrimoni,... i a les polítiques de sostenibilitat que es desenvolupen en el territori.