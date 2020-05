El pagament a ingressar de la declaració de la renda es pot fraccionar o ajornar

Si la declaració de la renda t'ha sortit a ingressar, hi ha la possibilitat de fraccionar el pagament i, en algunes ocasions, fins i tot d'ajornar-lo. L'ingrés de l'import resultant de l'autoliquidació es pot fraccionar, sense interès o recàrrec, en dues parts: la primera, del 60% del seu import, en el moment de presentar la declaració, i la segona, del 40%, fins al 5 de novembre de 2020 inclusivament.

Per gaudir d'aquesta possibilitat, l'Agència Tributària indica que és necessari que la declaració es presenti dins del termini establert. A més, no podrà beneficiar-se d'aquest fraccionament l'ingrés de les autoliquidacions complementàries.



Opcions vàlides

Els contribuents que optin pel fraccionament de la quantitat que toqui a pagar, poden acollir-se a aquestes opcions:

Domiciliar tant el primer com el segon termini: si el contribuent s'acull a aquesta opció, haurà de domiciliar el pagament del segon termini en la mateixa entitat i compte en què es va domiciliar el primer termini.

Domiciliar únicament el pagament del primer termini: en aquest cas, la domiciliació es pot efectuar des de l'1 d'abril fins al 25 de juny del 2020. A més, l'ingrés del segon termini s'ha d'efectuar per via electrònica o directament a qualsevol oficina bancària situada a territori espanyol fins al dia 5 de novembre del 2020, inclusivament, mitjançant el model 102. No obstant això, i sempre que s'hagi domiciliat el primer termini, els contribuents podran domiciliar el segon termini fins al 22 de setembre del 2020 inclusivament.

Domiciliar únicament el pagament corresponent al segon termini: en aquest cas, la domiciliació s'ha d'efectuar en un compte de l'entitat de crèdit que actuï com a col·laboradora en la gestió recaptatòria en què s'efectuï l'ingrés del primer termini. La domiciliació es podrà realitzar fins al 30 de juny del 2020 inclusivament.



Pagar més tard

D'altra banda, tal com recorda l'Agència Tributària, «es pot sol·licitar l'ajornament o el fraccionament de pagament dels deutes tributaris», si bé tots dos mecanismes d'«ajornament / fraccionament són incompatibles de forma simultània».

L'opció d'ajornament és una mica més complicada, ja que l'Agència Tributària sol·licita documentació que demostri que la persona no pot fer front al deute per una mala situació econòmica, un fet que de ben segur pot afectar molta gent en aquests moments complicats derivats de la pandèmia del coronavirus i el confinament personal i laboral.