464 famílies i empreses es declaren en fallida a Catalunya el primer trimestre del 2020, un 30% menys

464 famílies i empreses es van declarar en fallida a Catalunya el primer trimestre del 2020, un 30,4% menys que en el mateix període de l'any passat (667) i un 23% inferior a l'últim trimestre del 2019 (603), segons les dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Es tracta d'unes xifres de concursos de creditors que no noten encara l'efecte del coronavirus, tot i que la previsió dels experts és que augmentin exponencialment en els propers mesos fins a un 200%. A nivell estatal, el número de deutors concursats també ha baixat clarament un -22,3% aquest primer trimestre del 2020 (1.501 en total, 974 dels quals empreses). El 35,9% d'aquestes companyies en fallida tenien com a activitat principal el comerç i la construcció.

Per tipus de concurs, 1.430 han estat voluntaris (un -21,9% menys que en el primer trimestre del 2019) i 71 necessaris (un -29%). Pel que fa a la classe de procediment, els ordinaris van disminuir un 33,3% i els abreviats un 21,4%. D'aquests 1.501 concursos de creditors –antiga suspensió de pagaments- al conjunt de l'estat espanyol en el primer trimestre del 2020, 974 són empreses (persones físiques amb activitat empresarial i persones jurídiques) i 527 són persones físiques sense activitat empresarial, cosa que suposa un 64,9% i un 35,1% respectivament del total de deutors. El número d'empreses concursades ha disminuït un -19,8% en aquest primer trimestre i, segons la forma jurídica, el 78,6% de les companyies són societats de responsabilitat limitada.

53 companyies en fallida facturaven més de 5 MEUR

L'INE detalla també que el 34% d'aquestes empreses concursades es trobava en el tram més baix de volum de negoci –fins a 250.000- euros i que 53 companyies en fallida facturaven més de 5 MEUR. El 22,4% de les empreses concursades tenia com a activitat econòmica principal el comerç i el 13,6% la construcció, mentre que el 51,6% d'aquestes companyies en fallida comptava amb menys de sis assalariats. Pel que fa a l'antiguitat, el 21,1% de les empreses concursades el primer trimestre tenien 20 anys o més, i en canvi el 19,6% tenien 4 anys o menys de vida, amb especial incidència en el sector del comerç. Finalment, el 53,4% de les concursades amb 20 anys o més d'antiguitat es dedicaven a la indústria i energia o al comerç.

Catalunya ha estat en aquest primer trimestre del 2020 la comunitat amb més famílies i empreses en fallida (464), seguida a distància pel País Valencià (208) i la Comunitat de Madrid (206). Entre les tres han acumulat un 58,5% del total de deutors concursats. Navarra ha presentat la baixada anual més gran en aquest primer trimestre (-76,5%), mentre que Astúries i Cantàbria han registrat els augments més significatius de concursos de creditors amb una pujada del 42,9%.

INE: La crisi del coronavirus es reflectirà "gradualment" en els propers trimestres

L'INE explica que la declaració de l'estat d'alarma ha limitat l'activitat dels Jutjats en la segona quinzena de març i que, a causa d'això, s'ha registrat una disminució de la taxa de resposta dels Jutjats que podria afectar les dades provisionals d'aquesta Estadística del Procediment Concursal (EPC). En aquest context, seguint la metodologia i procediments habituals, l'Institut Nacional d'Estadística afirma que ha completat la informació proporcionada pels Jutjats a través de la informació publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) fins a recollir les dades del 85% dels Jutjats que habitualment col·laboren amb l'INE.

En els propers trimestres, l'INE considera que aquesta EPC hauria de reflectir "gradualment" els deutors concursats que s'hagin vist afectats per la crisi del coronavirus.