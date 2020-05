Més fase zero: els hotels de la Costa Brava miren ja al juny, pendents del turisme català i l'obertura de fronteres

Passar o no de la fase 0 a la 1 no hauria suposat massa canvis al sector hoteler de la Costa Brava. La pràctica totalitat dels establiments ja havia decidit que aquest dilluns 11 no obriria, fins i tot abans de conèixer la proposta de Salut. "Mentre només pugui venir el turisme gironí, és molt complicat", explica el gerent del Grup Costa Brava Centre, Martí Sabrià. Aquí, dels 98 hotels que aplega la marca, si s'entrava en fase 1, només preveien obrir-ne dos. El sector ja mira cap al juny, confiant que es permeti la mobilitat arreu de Catalunya i que s'aixequin les restriccions de fronteres per atraure client francès. La Federació d'Hostaleria, a més, recomana no córrer tot i que l'empresariat es trobi "entre l'espasa i la paret".

Sense coixins decoratius al llit, ni 'amenities' al lavabo, ni minibar, ni tampoc fulletons informatius. El Parkhotel San Jorge de Calonge (Baix Empordà) havia decidit obrir dilluns. I aquests últims dies ja ha estat adaptant les habitacions de dues de les seves plantes. En total, una trentena de les 121 que té el complex.

En espera que l'Estat concretés totes les directrius, d'entrada allò que estava clar és que les zones comunes estarien tancades (piscina, menjador, spa, gimnàs, etc.). A la recepció, un metacrilat separaria el personal dels clients i l'esmorzar –el restaurant es mantindria tancat- se serviria a l'habitació.

La proposta de Salut de mantenir la Regió Sanitària en fase 0, que la Moncloa ha d'avalar, suposa que el San Jorge no pugui obrir dilluns. "Continuarem treballant de manera interna per adaptar-nos al moment en què sigui possible", explica la sotsdirectora del San Jorge, Alba Jordà.

Dels 98 establiments que s'apleguen sota la marca Costa Verd Hotels, el de Calonge era un dels dos –l'altre, és a Calella de Palafrugell- que havia decidit obrir si es passava a la fase 1. "Tot i que a nivell empresarial sabem que no és fàcil, creiem que per la imatge que tenim hem d'intentar obrir al més aviat possible", concreta la sotsdirectora. I és que, des de fa tretze anys, el San Jorge portava obert els 365 dies. Abans de la pandèmia, d'ençà del 2007, no havia tancat mai.

Més mobilitat

El gerent del Grup Costa Brava admet que passar a fase 1, i permetre que els dos hotels obrissin, hauria permès començar a moure un sector que porta quasi dos mesos aturat. Però també creu que "la mobilitat bàsica no dona per obrir gaire hotels". Per això, el sector ja mira cap al mes de juny, confiant que aleshores ja es permetin els desplaçaments entre províncies.

"No descarto que la gent de muntanya de les comarques gironines tingui ganes de venir a marina, però també és cert que té menys sentit obrir si no pot arribar turisme d'arreu de Catalunya", explica. Sabrià, a més, també explica que s'està treballant perquè a principis de juny hi hagi un grup d'hotels que obrin.

Són els 54 que s'apleguen sota el paraigües de Petits Grans Hotels de Catalunya: establiments familiars amb poques habitacions repartits arreu del país. "Això ens permetria que l'oferta comenci a estar viva, perquè sinó també és difícil que hi hagi demanda", concreta.

Martí Sabrià també subratlla que, en paral·lel, l'esperança és que Europa aixequi les restriccions a les fronteres. I que si més no el turisme francès –en aquesta zona de la Costa Brava, representa fins al 33%- també pugui venir. "Sabem que potser seran estades curtes i escapades breus, amb destins que no es trobin a més de mig dia de viatge; però no hem d'oblidar que amb unes 4 ó 5 hores de cotxe si fem un cercle des de Girona arribem a Alacant, Madrid, el País Basc i també fins a Bordeus, Lió o Marsella", concreta Sabrià.

De fet, el gerent del Grup Costa Brava s'atreveix a afirmar que la reobertura de fronteres, aquí, pot ser decisiu. "Si no s'obren les fronteres, és probable que molts hotels tampoc ho facin; sobretot els que puguin tenir entre 70 ó 80 habitacions", vaticina.

"Amb seguretat"

La Federació d'Hostaleria de les comarques gironines, que ja va advertir que el pla de desescalada podria portar al "desastre econòmic" del sector, recomana no córrer. El seu president, Antoni Escudero, admet que l'empresariat es troba "entre l'espasa i la paret", perquè voldria reobrir els establiments.

Però també subratlla que encara hi ha massa incerteses. No només pel que fa als protocols contra la pandèmia que s'han d'adoptar –aquest divendres s'espera que l'Estat concreti del tot les mesures al sector- sinó també pels aspectes laborals. "Aquells qui hagin fet un ERTO, fins que no s'assegurin que el poden anar aixecant de mica en mica, és millor que no ho facin; perquè pot ser la ruïna", explica el president de la federació.

La reserva prèvia, obligatòria

Sense o amb fase 1, doncs, la gran majoria d'establiments turístics de la Costa Brava haurien continuat tancats. De fet, per posar un exemple, el gremi d'hotelers de Lloret de Mar (Selva) ja va avançar que ells no obririen fins que es garantís la mobilitat entre províncies.

Però com el Parkhotel San Jorge de Calonge, a Palamós (Baix Empordà) també hi havia un establiment que havia decidit obrir. En aquest cas, el Càmping Palamós, que preveia fer-ho el proper 15 de maig. "Ens va semblar oportú fixar una data per començar a engegar motors i donar resposta a la clientela", explica el seu codirector, Albert Vall Roqué.

El càmping ja havia començat a prendre mesures davant l'emergència de la covid-19. Totes les zones comunes estarien tancades (piscina, vestidors, lavabos, restaurant) i els clients haurien de fer reserva prèvia i pagar-la per avançat. Es podrien allotjar en bungalous o bé arribar amb autocaravana, però no plantar la tenda (perquè els lavabos estan tancats).

A l'arribada, no passarien per la recepció, sinó que anirien directament al bungalou o a la parcel·la. El supermercat del càmping també estaria tancat, però hi hauria l'opció de fer comandes per WhatsApp, que es lliurarien dos cops al dia.

En espera de conèixer amb precisió les directrius per la covid-19, Vall Roqué explica que davant "la incertesa" ells havien decidit obrir "sota mínims" i, a més, intentant preveure-ho tot "en excés". Per al codirector, mantenir-se en fase 0 ja suposa d'entrada "no poder obrir, que no és poca cosa".

"Vol dir haver de posposar els plans que havíem fet, retornar diners de reserves, parlar amb els treballadors, els proveïdors...", explica Albert Vall Roqué. Al càmping, el personal està amb ERTO i l'equip directiu s'ha reduït el sou un 50%.

Les cases rurals, en la mateixa línia

I com els hotels i els càmpings, aquest nou retard de quasi última hora en la reobertura dels allotjaments turístics no ha agafat a contrapeu les cases rurals de la demarcació. Segons explica la gerent de Turisme Rural Girona, Costa Brava Pirineu, Tere Vilà, pràcticament no comptaven amb reserves confirmades fins a finals de maig i durant el més de juny. "Excepte en casos molt puntuals, no ens afecta massa i les cases tindran més temps per preparar el protocols d'obertura", ha apuntat.

La gerent subratlla que els més de 240 allotjaments de turisme rural de les comarques gironines associats esperen "poder obrir quan el client comenci a venir". Tere Vilà, però, reclama a les administracions que precisin com més aviat millor quines mesures de seguretat hauran de complir per poder adequar els establiments a les necessitats sanitàries.

Segons Vilà, el client "número 1" per a la gran majoria del turisme rural de la demarcació és el que prové de Barcelona i la seva àrea metropolitana. "Algunes zones de l'Alt Empordà tenen molt públic francès, holandès o alemany però, tot i això, la principal prioritat per a nosaltres és que es permetin els moviments interprovincials abans de finals de maig", ha afirmat la gerent.

Per posicionar les cases de turisme rural gironines, l'associació està accelerant la creació d'una central de reserves a través del web turalgi.com perquè els visitants puguin descobrir, amb un sol clic, l'oferta de tots els allotjaments associats.