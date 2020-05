Els restauradors gironins critiquen la incertesa de les dates d'obertura i la manca de protocols

Els restauradors gironins es troben en una situació d'incertesa per no saber exactament quin dia podran tornar a obrir les seves terrasses al públic. Alguns establiments de la demarcació s'han trobat que ja tenien les comandes fetes per poder obrir el dilluns, però ara hauran d'assumir tot aquest material perquè la Regió Sanitària de Girona es manté una setmana més en fase zero del pla de desconfinament. Per la seva banda, el president de la Federació d'Hostaleria de les comarques gironines, Antoni Escudero, ha apuntat que els empresaris se senten"indefensos" perquè encara no saben quina normativa hauran de complir. A la ciutat de Girona l'Associació d'Hostaleria de Girona ha acceptat la decisió de Salut amb "resignació".

La Federació d'Hostaleria de les comarques gironines ha afirmat que se sent "entre l'espasa i la paret" després que Salut hagi proposat que la demarcació segueixi en la fase zero dins del pla de desconfinament. El president de la federació, Antoni Escudero, ha detallat que els empresaris volen "intentar tornar a la normalitat" tan aviat com sigui possible perquè el tancament està suposant un perjudici molt important per la tresoreria de molts negocis.

De la mateixa manera, Escudero ha retret al govern espanyol que encara no hagi comunicat una normativa específica per al món de l'hostaleria que marqui les mesures que s'hauran d'adoptar per la reobertura. El president ha afirmat que se senten "indefensos", ja que si no es compleixen les normatives sanitàries "hi haurà responsabilitats" que hauran d'assumir els mateixos empresaris.

Per això ha reincidit en la importància de tenir una normativa clara abans de fixar una data que impliqui la reobertura del sector. Per la seva banda, el president de l'Associació d'Hostaleria de Girona, Josep Carreras, ha confessat que la decisió de Salut ha generat "frustració" entre alguns dels negocis que estaven treballant per poder obrir des del dilluns.

Tot i així, accepten "amb resignació" mantenir-se una setmana més a la fase zero a l'espera de veure l'evolució de la pandèmia al territori gironí. Carreras demana "anar passet a passet" per poder complir amb cada fase del desconfinament i que una vegada es canviï de fase no es vagi "ràpid i amb presses" perquè podria comportar "fer dos passes enrere" i encara comportaria més perjudicis.

Per altra banda, el fet de poder obrir més tard que altres punts de l'estat espanyol permetrà als empresaris gironins "aprendre de les experiències prèvies". També donarà més marge als establiments per estudiar la normativa que aprovi el govern espanyol i decidir com s'implanta en cada cas.



Ball de dates

La incertesa que es viu dins del sector fa que molts restaurants i bars no tinguin clar què han de fer. En aquest sentit, el propietari del Restaurant La Masia de Sant Climent de Peralta, Juan Ramon Lamarca, explica que tenen moltes ganes de començar i que ja ha parlat amb els treballadors sobre com ho faran, però que encara no els ha pogut donar una data clara.

A més, Lamarca lamenta que tampoc saben en quines condicions i com ho hauran de fer i preveu que els primers mesos seran "complicats". "Nosaltres vam obrir fa un any i mig, ja havíem fet una clientela i ara de cop hem de tancar. Esperem mantenir-la, però haurem de començar de nou", diu.

El restaurador explica que aquests dies està aprofitant per recol·locar les taules i cadires de la terrassa per ajustar-se a la normativa, sense perdre bona part de l'espai. De moment, aquesta setmana ha començat a fer plats per emportar aprofitant l'autorització, després que tinguessin trucades per part de clients interessats. Lamarca diu que mantindran aquest sistema després de la crisi del coronavirus.



Comandes anul·lades

La incertesa també afecta els establiments a l'hora de fer comandes. És el cas del bar Ca la Pilar Dumingu de la Bisbal d'Empordà. La Maria Roura n'és la seva responsable i explica que han hagut d'anul·lar-ne algunes que tenia fetes, ja que l'anunci del govern espanyol afirmava que el dia 11 podria tornar a obrir, però l'informe de Salut ho desaconsella. "No ens fa res esperar una setmana més tot i que econòmicament ens afecta, però hi ha moltes coses que estàvem gestionant pel dia 11 que ara hem d'aturar", destaca.

Roura espera que l'Ajuntament de la Bisbal s'avingui a permetre l'ampliació de les terrasses, almenys durant el temps que no puguin tenir obert al 100% tot el bar. "Nosaltres treballem molt a la terrassa i la veritat és que realment ens aniria molt bé per poder tirar endavant", assenyala.