L'empresariat gironí exposa a Chacon els punts clau per reactivar l'economia.

L'empresariat gironí ha fet una crida a la consellera d'Empresa i Coneixement, Maria Àngels Chacon, per demanar a la Generalitat el màxim suport per fer front a la crisi generada pel coronavirus i exposar-li els punts clau que calen per reactivar l'economia. En una reunió online, que ha comptat amb la presència d'uns 40 representants del conjunt dels sectors econòmics, s'ha coincidit a remarcar que la clau principal per sortir de la crisi són els ajuts, del Govern espanyol però també de la Generalitat, ja que fins ara han estat limitats i s'esgoten ràpid. La consellera ha afirmat que s'hi està treballant, que té clar que en calen més i que se'n tornaran a convocar.

El president de la FOEG, Ernest Plana, ha destacat la figura de l'empresari i la seva veu, que cal tenir en compte més que mai, ja que des de les empreses es genera riquesa i llocs de treball i en aquests moments calen ajuts i reconeixement per poder seguir endavant. El vicepresident de la FOEG i president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegra, ha demanat per al sector turístic protocols que siguin assumibles i que es puguin aplicar de manera ràpida; que els ERTO es puguin aixecar en funció de l'evolució de la demanda; i que aquest any no es cobri la taxa turística. També ha recordat que si no hi ha una obertura de fronteres el sector ho té molt difícil. El també vicepresident de la FOEG i representant del sector de logística i transport, Eduard Ayach, ha reivindicat el pes d'aquesta activitat econòmica (que representa un 13% del PIB) i la necessitat que se'l tingui en compte i més en un moment com l'actual. "Tot i que aquest sector depèn de Territori i Sostenibilitat és un sector empresarial més", ha destacat, en relació a la necessitat també d'ajuts. També ha reclamat solucions davant el col·lapse a les ITV. Chacon ha informat que "s'han ampliat horaris per evitar aquest col·lapse".

El president de Metall Girona, Manel Xifra, ha manifestat la preocupació que hi ha amb els ERTO sobre què passarà els propers mesos. "Cal tenir en compte que les empreses encara treballen amb comandes anteriors però que es preveu una caiguda de facturació". També ha fet referència a la responsabilitat empresarial en cas d'infecció i a la mancança de mitjans i un altre tema que ha posat sobre la taula és la preocupació de moltes empreses que treballen a l'àmbit internacional per la imatge del País i la mobilitat dels treballadors. La consellera considera que "no es pot fer recaure tota la responsabilitat als empresaris" i que "calen recomanacions, un marc segur i també responsabilitat dels treballadors". En relació a la imatge afirma que s'hi està treballant. El secretari general de Fecic (sector càrnic), Josep Collado, ha alertat de les possibles disminucions de consum intern i del paper important de les exportacions i ha demanat a la conselleria noves eines per a la promoció internacional. El president de Corve, Jordi Solà, ha recordat que el sector de l'automòbil i nàutic ha resultat molt afectat per aquesta crisi. La vicepresidenta de l'ATA, Esther Torrent, ha recordat que molts petits empresaris encara no han rebut ajuts.

Representants d'altres sectors presents a la reunió han fet preguntes relacionades amb comunicacions i ajuts. Eudald Castells, president de la Unió Intersectorial Empresarial del Ripollès, s'ha mostrat preocupat per les comunicacions de la zona. Chacon, que ha recordat que en alguns temes la Generalitat te ara les mans lligades per la intervenció de l'Estat espanyol, s'ha compromès a mantenir un diàleg permanent amb els empresaris gironins i en fer tot el que estigui a les mans del Govern català per aplicar solucions.

La trobada també ha comptat amb la presència del delegat del Govern de la Generalitat a Girona, Pere Vila; del director territorial d'Empresa i Coneixement, Josep Polanco; i del delegat d'Acció a Girona, Ferran Rodero.