Comerciants de Figueres carreguen contra el "caos" en l'entrada en fase 1: "Que ens diguin ja quan podrem obrir"

Els comerciants de Figueres critiquen el "caos" i el "desgavell" que provoca l'aplicació del pla de desescalada. El president de Comerç Figueres Associació, Frederic Carbó, subratlla que la majoria de comerços, restaurants i bars de la ciutat s'estaven preparant per reobrir a partir de dilluns. La proposta de la Generalitat d'excloure la regió sanitària de Girona de la fase 1 els obliga a aturar els preparatius. "El que no pot ser és que cada setmana ens canviïn les cartes i que no sapiguem quan podrem obrir", lamenta Carbó. A més, el president dels comerciants reclama que el pla de desescalada es faci per comarques o per municipis. "Ens ho haurien de posar més fàcil perquè ens estem arruïnant", afirma.