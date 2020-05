La campanya per posicionar Roses en el mercat turístic estatal obté ressò

Des de la declaració de l'estat d'alarma del passat 14 de març, l'Àrea de Turisme de Roses ha iniciat una campanya informativa per enfortir la marca Roses en el mercat turístic estatal. Fins al 30 d'abril, s'han llençat quatre accions comunicatives per donar a conèixer els atractius que ofereix Roses, que han obtingut una cinquantena d'aparicions recollides per 24 mitjans de comunicació diferents.

Davant la previsió que la crisi mundial produïda per la pandèmia de la Covid-19 repercutirà enguany en un augment de visitants de l'Estat, Turisme de Roses ha reconduït la seva estratègia promocional amb la realització de campanyes que destaquen la població en els mitjans de comunicació. L'objectiu és que Roses tingui una presència i repercussió continuades, perquè els viatgers la tinguin en ment a l'hora de planificar les seves vacances.

Des de juny de 2019, l'Ajuntament de Roses compta amb els serveis de l'Agència especialitzada en Turisme RV EDIPRESS, guanyadora del concurs públic per a la gestió de la comunicació turística a tota Espanya realitzat per l'Ajuntament, fet que ha possibilitat ara augmentar la presència de la destinació en el mercat estatal.

Així, entre el 14 de març i el 30 d'abril s'han llençat un total de 4 accions comunicatives, centrades en experiències a viure a Roses, el Parc Natural del Cap de Creus, la Ciutadella i vinyes i vi, assolint una considerable repercussió, amb 49 aparicions en 24 mitjans diferents.

L'interès suscitat s'ha recollit en diferents tipologies de mitjans, des de generalistes (ABC.es/Viajar, La Voz Digital...), a especialitzats en viatges (Turismo en la red, Planet Mediterráneo, Inout Viajes, Los Viajeros€), gastronòmics (Vinos y caminos, Hitcooking, Entre Copas€), sectorials (Hosteltur), o mitjans lifestyle (Luxury News, Vida & Style, etc).

Al llarg de les properes setmanes, les diferents accions comunicatives seguiran descobrint als lectors les múltiples opcions i atractius que ofereix la població. La propera campanya que es difondrà els propers dies és una vídeonotícia que, amb el títol «Roses, Experiencias ilusionantes», ofereix informació i suggerents imatges sobre la badia de Roses, inclosa en el Club de les Badies més Belles del Món, els camins de ronda i cales naturals, el patrimoni cultural, i la gastronomia rosinca.