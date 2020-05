Bon Preu entrega 20 tones d'aliments de primera necessitat i l'expedició

Bon Preu reforça el seu compromís amb iniciatives socials per donar suport a diferents entitats arran de la Covid-19. Amb aquest objectiu, Bon Preu i la Creu Roja han signat un marc de col·laboració on l'entitat ha comprat 3.000 targetes moneder amb 100 € de saldo per a famílies necessitades arran de la situació de vulnerabilitat provocada per la crisi sanitària. En aquest acord, Bon Preu ha assumit 11.000 € del cost de les targetes moneder i a més a més, ha donat 30 palets, equivalents a 20 tones, en producte de primera necessitat a l'entitat.

Els aliments seleccionats per la Creu Roja, han estat cigrons, llenties, mongetes, macarrons i espaguetis, i s'han entregat directament al seu magatzem de la Pobla de Claramunt. Aquests productes ajuden a complementar la cistella d'alimentació mensual bàsica de 1.700 famílies que es troben una situació de risc d'exclusió social derivada de la COVID-19.

Segons paraules d'en Josep Castany, Cap de Relacions Externes del Grup Bon Preu: "Som molt conscients de les necessitats que aquesta crisi ha provocat. En aquest sentit, i com sempre, Bon Preu està al costat dels ciutadans d'aquest país i dels que més ho necessiten. Col·laborar amb una entitat com la Creu Roja, amb 20 tones de producte i l'expedició de 3000 targetes moneder per a famílies amb necessitats ens sembla una manera molt nostra d'aportar aquest granet de sorra".

Per la seva part, Josep Quitet, president de la Creu Roja a Catalunya, destaca que aquesta donació: "Significa un reforç i un suport imprescindible del teixit empresarial en un moment d'emergència social sense precedents causada per la COVID-19. Aquesta ajuda ens ajudarà a facilitar que les famílies tinguin garantits uns béns alimentaris bàsics".

A banda d'aquest acord, cal tenir en compte que Bon Preu ja col·labora habitualment amb la Creu Roja amb una donació de 250 tones anuals de producte fresc.

Bon Preu també destaca altres iniciatives sorgides durant aquest episodi, com la campanya d'arrodoniment solidari que està duent a terme amb IrsiCaixa i que amb 8 setmanes, els seus clients han aportat més de 110.000€ destinats a la captació de fons per a la recerca contra el SARS-CoV-2.



Una resposta integral i coordinada a Catalunya

La Creu Roja, en aquest moment excepcional, està reforçant dins el Pla Creu Roja RESPON les aliances públic-privades en aquests moments i amb previsió d'un notable increment notable de la demanda respecte a la situació prèvia a l'actual per a les properes setmanes en la distribució d'aliments. De fet, en aquesta crisi provocada per la pandèmia, s'han aconseguit més de 155 col·laboracions empresarials, ja siguin de donació de producte, aportacions econòmiques o d'altres tipologies.

Des de l'inici de la crisi, a mitjans de març, un equip de 6.382 persones voluntàries i tècniques de la Creu Roja ha distribuït 504.000 kg. d'aliments i realitzat 49.000 entregues de productes de primera necessitat i medicines a més de 91.000 persones en risc d'exclusió social en més de 150 municipis catalans.