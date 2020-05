El coronavirus dispara l'atur en un 16% a comarques gironines i destrueix més de 9.500 llocs de treball durant l'abril

La crisi sanitària provocada pel coronavirus ja té conseqüències palpables al mercat laboral. El confinament i la hibernació de l'economia han fet disparar l'atur a comarques gironines. Durant l'abril, la xifra de desocupats al territori ha pujat fins a un 16%. Percentualment, és l'increment més elevat de tota Catalunya. Ara mateix, a la demarcació hi ha 45.657 persones que busquen feina. I el percentatge s'enfila encara més si es compara amb l'abril del 2019. Perquè d'un any per l'altre, l'atur ha pujat fins a un 30%. A banda, les dades fetes públiques pel Ministeri també recullen la destrucció de llocs de treball que ha provocat la covid-19 perquè de mitjana, durant l'abril, l'afiliació a la Seguretat Social ha baixat en 9.610 persones.

Les dades fetes públiques pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social recullen l'impacte que la pandèmia ha tingut damunt l'economia gironina. Per una banda, amb les dades de l'atur. I per l'altra, amb les d'afiliació a la Seguretat Social.

Segons recull l'estadística, aquest abril l'atur ha pujat en 6.378 persones a la demarcació. L'increment ha estat històric, de fins a un 16,24% més en comparació amb el març. I a més, això situa les comarques gironines com el territori català, on percentualment, aquesta taxa s'ha incrementat més (perquè a Barcelona ho ha fet en un 12,01%, a Tarragona en un 11,98% i a Lleida, en un 7,62%).

La crisi sanitària ha sacsejat del tot el món laboral. I a comarques gironines, ha tingut un impacte clar damunt el sector serveis. Durant el mes d'abril, el terciari és aquell que més ha incrementat aturats (4.642 persones), seguit de la construcció (925), la indústria (663) i l'agricultura (103).

Més de 45.600 desocupats

Ara per ara, a comarques gironines hi ha 45.657 desocupats. En comparació amb l'abril del 2019, són 10.546 més. I traslladat en percentatges, la crisi del coronavirus, malauradament, deixa un altre registre històric. Perquè d'un any per l'altre, l'atur s'ha arribat a enfilar fins a un 30,04%. Novament, l'increment relatiu més alt de tota Catalunya.

Per sectors, aquell que concentra més desocupats és novament el de serveis (en concret, 33.510). Reflex, precisament, d'un sector que ha vist perdre l'inici de temporada –la Setmana Santa, directament, no hi ha sigut- i que porta setmanes amb els establiments tancats. A més, segons recull l'estadística del Ministeri, del total de desocupats més de la meitat (24.436) són dones i gairebé el 10% són menors de 25 anys.

A totes aquestes persones que busquen feina, però, cal afegir-hi també tots aquells treballadors afectats per l'allau d'ERTO arran de la crisi sanitària de la covid-19. Segons les dades del Departament de Treball, ahir les comarques gironines ja sumaven 10.782 expedients que afectaven 67.666 treballadors.

Més de 9.600 llocs de feina destruïts

Al costat de les dades de l'atur, però, també n'hi ha unes altres que il·lustren la sagnia que el coronavirus està provocant damunt l'economia gironina. Són les d'afiliacions a la Seguretat Social, que serveixen de termòmetre per veure si el mercat laboral genera llocs de feina o en destrueix.

Segons recull l'estadística del Ministeri, de mitjana, durant el mes d'abril l'afiliació a la Seguretat Social va baixar en un 3,05%. I si aquest percentatge es trasllada en xifres, suposa 9.610 persones menys. És a dir, llocs de feina que la covid-19 ha destruït al llarg del darrer mes a la demarcació, i que de moment no s'han recuperat.

La contractació s'enfonsa fins a un 50%

D'altra banda, l'estadística del Ministeri també recull una altra conseqüència directa de la crisi de la covid-19. Durant el mes d'abril –aquí, ja s'estava immers en el confinament total- la contractació s'ha enfonsat i ha arribat a caure fins a un 50%.

En concret, a la demarcació, tot i l'estat d'alarma, s'han signat 8.418 contractes. Són 8.523 menys en comparació amb el març. I si aquesta comparació es tira enrere un any, la caiguda encara és més acusada. En comparació amb l'abril del 2019, a comarques gironines s'han signat 18.832 contractes menys (cosa que representa un descens del 69,11%).

Si es passa la lupa pels contractes que s'han signat a l'abril, 4.512 corresponen al sector serveis. I un bon gruix, en concret 3.089, a la indústria (motivats en part per les necessitats de mà d'obra que han tingut els sectors considerats essencials d'ençà que es va activar l'estat d'alarma).