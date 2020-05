«Ajudem-nos!» potencia la venda en línia de productes com el vi de l'Empordà

Els cellers de la DO Empordà us porten el vi a casa.

Serveis de compra en línia de productes del Ripollès, un espai web per promocionar productes de les Gavarres, el vi de l'Empordà portat a casa i en tastos virtuals, comandes per telèfon i servei a domicili del mercat municipal de Salt o anàlisis en directe de la situació actual per part de comerciants i petits empresaris són algunes de les iniciatives que s'han posat en marxa al voltant de la campanya «Ajudem-nos! Triem productes i serveis d'aquí».



En total, el portal de la campanya (ajudemnos.ddgi.cat) recull fins a tretze iniciatives conjuntes endegades entre la Diputació de Girona i productors, petits empresaris i comerciants (sectors primari, secundari i terciari, respectivament), davant els reptes actuals derivats de la crisi econòmica de la Covid-19.



Aquestes són algunes de les iniciatives d'«Ajudem-nos!» que us poden interessar.



Vi de la DO Empordà a casa i tastos en línia

Vint-i-cinc cellers de la Denominació d'Origen Empordà ofereixen servei de venda en línia a fi que els consumidors puguin comprar-hi vins i rebre'ls a casa seva. A més, el Consell Regulador de la DO Empordà i els cellers empordanesos programen cada dissabte un tast a través d'Instagram dins la campanya #EmpordaDesdeCasa.

Més informació a www.doemporda.cat



«Gavarres Km 0»

El Consorci de les Gavarres ha engegat el projecte «Gavarres Km 0», mitjançant el qual es posa a disposició dels productors locals i comarcals un espai perquè puguin promocionar-se i vendre.

Més informació a: gavarres.cat



Compra de productes del Ripollès

Els productors i elaboradors del Ripollès han obert temporalment un nou canal de venda directa de productes agroalimentaris: un nou espai web on comparteixen els productes disponibles. Les comandes es fan mitjançant WhatsApp o trucada telefònica i els consumidors recullen els productes a Ripoll o els reben al domicili.

Més informació a www.productesdelripolles.com/bloc



«Pagesia a casa»

Unió de Pagesos posa en marxa un projecte de compra directa entre consumidor i productor agroalimentari al conjunt de Catalunya. La seva estructura organitzativa i el contacte permanent amb els agricultors i ramaders de tot el territori, sumats al suport de les noves tecnologies, els han permès crear un programa de venda de productes de tot el territori.

Més informació a pagesiaacasa.cat



#AlimentsDeProp

#AlimentsDeProp facilita el contacte entre els consumidors i els productors agroalimentaris locals. La web s'ha dissenyat perquè l'usuari pugui triar la comarca des de la qual vol fer la comanda i les categories dels productes que vol comprar; a continuació, es desplega un menú amb tota l'oferta al seu abast. La compra l'envien a casa.



Més informació a www.prodeca.cat/aliments-de-prop-web





Consum agroecològic

La campanya #HoFemAgroecològic, impulsada a les terres gironines per l'Ateneu Cooperatiu, promou el consum agroecològic i de proximitat a través de les cooperatives i els grups de consum del territori. Dues cooperatives i una dotzena de grups de consum de les comarques gironines s'hi han adherit amb la voluntat de donar-se a conèixer i d'incentivar, ara més que mai, un consum responsable en el marc de la situació d'emergència viscuda arran del coronavirus.

La campanya vol animar la ciutadania a consumir de forma organitzada productes agroecològics i alhora vol posar en valor la pagesia i els productes de proximitat i locals.

Més informació a ateneucoopgi.org/blog/