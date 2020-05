La indústria de l'esport adverteix que els requisits del pla de desconfinament poden fer "inviable" obrir alguns centres

El clúster de la indústria de l'esport (INDESCAT) ha advertit que els "requeriments" del pla de desconfinament, com l'obligació de limitar a un terç la capacitat dels locals, poden fer "inviable" reiniciar l'activitat en alguns centres esportius. Per a algunes empreses "val més esperar una mica i obrir amb garanties de seguretat i econòmiques", ha assegurat el clúster manager d'INDESCAT, Oriol Serra, en declaracions a l'ACN. En paral·lel, INDESCAT ha proposat a l'administració crear un grup d'experts per elaborar els protocols adequats per a cada sector d'activitat. Serra ha demanat tenir-los abans de l'11 de maig, quan es podran començar a fer sessions d'entrenament personal amb cita prèvia, però ha assegurat que ho veu "molt difícil".

Coincidint amb el primer dia en què es pot sortir a fer esport al carrer, Serra ha valorat positivament el pla de desconfinament de l'Estat, ja que respon a la necessitat de la indústria de tornar a oferir activitat. Tot i això, ha recordat que obrir una instal·lació esportiva requereix unes condicions molt específiques i ha demanat concreció en els protocols.

"És importat que cada espai tingui protocols diferents per donar seguretat a l'empresari", ha manifestat el clúster manager. Per això, Serra ha proposat a l'administració crear un grup d'experts coneixedors de les "especificitats" de cada instal·lació –camps esportius, pavellons o piscines, per exemple - per adequar-hi les mesures de seguretat. En qualsevol cas, aquest grup hauria d'anar "de la mà" de l'Estat i la Generalitat i seguir les regles generals establertes pel Ministeri de Sanitat i la Conselleria de Salut.

A partir de l'11 de maig, els centres esportius podran obrir per oferir serveis d'entrenament personalitzats amb cita prèvia. "Quan s'aprova el procés de desconfinament, haurien de quedar molt clares les condicions específiques i els protocols per a cada espai", ha sostingut Serra.

El clúster manager ha advertit que els "requeriments" del pla de desconfinament poden fer "inviable" obrir alguns establiments. "Aquestes empreses porten molt temps tancades i no podem demanar-los que obrin i, a sobre, perdin més diners", ha afirmat. Serra ha parlat d'una "doble tendència" i ha assegurat que també hi ha companyies a qui els interessarà tornar a l'activitat com més aviat millor.

En aquest sentit, Serra ha assegurat que la crisi del coronavirus ha tingut un impacte "molt dur" en determinats sectors o cadenes de valor. En canvi, altres serveis o productes, com els materials per fer activitat física a casa, han tingut "molt èxit". En qualsevol cas, ha reconegut que el sector esportiu després de la crisi serà "absolutament diferent" i ha fet una crida a buscar solucions "imaginatives" i "reinventar-se".