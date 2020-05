La Cambra de Girona demana que no s'obligui a fer grans inversions en mesures de protecció al petit comerç

La Cambra de Comerç de Girona demana que no s'exigeixin grans inversions en mesures de protecció contra el coronavirus als petits comerciants. L'ens recorda que el sector ha quedat tocat amb la crisi i aposta per prioritzar recomanacions i avisos a través d'un sistema d'inspecció, a més de prendre les mesures bàsiques per evitar contagis en funció de la dimensió i tipus de locals. Pel que fa a realitzar proves i test als treballadors per incrementar el nivell de seguretat, la Cambra reclama més disponibilitat i marge de temps per poder disposar-ne, ja que recorda que ara per ara encara molt complicats de trobar. A més, exigeixen clarificar quines són les condicions en relació a les devolucions que es puguin fer i "evitar la desconfiança".

En un comunicat, l'ens proposa que es tingui "especial cura" en la determinació de l'aforament previst i el temps de permanència als locals per tal de poder-los adequar a la dimensió mitjana dels establiments. En aquest sentit, recorden que es molt diferent la mitjana de temps per comprar un diari o una peça de roba o calçat. Precisament, en relació al sector tèxtil l'ens presidit per Jaume Fàbrega ha demanat que la quarantena que s'apliqui als articles un cop provat per un client que no se'l queda no sigui massa llarg, per evitar perdre oportunitats de vendre'l a algú altre.

Pel que fa a la manipulació dels bitllets i monedes, la Cambra de Comerç de Girona considera "bàsic" que es disposi de suficient nivell de distribució de material de seguretat pel personal de venda, com guants, mascaretes i gel desinfectant. En cas d'escassetat demanen que hi hagi bosses de plàstic assimilables als guants.