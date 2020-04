El sector turístic mostra el seu "cabreig" amb la falta de protocols de seguretat del govern espanyol

El sector turístic ha criticat el pla de desconfinament proposat pel govern espanyol i ha mostrat el seu "cabreig" per la falta de protocols de seguretat en la reobertura dels seus negocis. El president d'Hosteleria d'Espanya, José Luís Yzuel, ha lamentat que el govern espanyol limiti a un terç el nombre de clients a les terrasses en comptes de marcar una distància entre taules. "Si jo separo més les taules per què he de reduir-les?" ha afirmat Yzuel en un webinar organitzat per la Taula Gironina de Turisme. D'altra banda, el president de la Mesa de Turisme, Joan Molas, ha proposat que el sector pressioni el govern per aconseguir eliminar la restricció de mobilitat entre províncies i recuperar les connexions aèries com abans millor.

El sector turístic està en peu de guerra amb el govern espanyol pel pla de desconfinament que ha presentat dividit en diverses fases. Malgrat que celebren que els establiments d'hostaleria puguin obrir a partir de la primera fase, han mostrat el seu "cabreig" amb l'executiu de Pedro Sànchez per la manca d'informació i de protocols de seguretat que hauran de seguir els negocis una vegada obrin.

Un dels aspectes que ha generat més discussió és la limitació de l'aforament en terrasses. El president de l'associació d'Hosteleria d'Espanya, José Luís Yzuel, no entén perquè cal reduir l'aforament a un 30% de la capacitat si es pot garantir una distància prudencial entre taules. "Garantitzarem la distància de seguretat", ha afegit Yzuel.

De fet, ha assegurat que l'objectiu de molts establiments era buscar "mecanismes" per poder ampliar els metres de terrassa de cada bar i restaurant per poder obrir amb les mateixes taules, però més separades entre si. "Si algun establiment no pogués agafar més metres, llavors sí que hauria de reduir el seu aforament", ha afirmat el president.



Eliminar les restriccions de mobilitat

A més, des de diversos col·lectius critiquen la manca de mesures i criteris sota els quals es basen les limitacions aprovades. Des de la Federació Espanyola d'Empresaris del Càmping també han criticat aquesta limitació en el nombre de clients. La seva presidenta, Ana Beriain, creu que és "ridícul" obrir només amb un terç de la capacitat i molts establiments seguiran tancats tot i poder obrir a partir de l'11 de maig.

Un dels motius és que els càmpings no tindran suficients clients perquè el públic només podrà ser de la mateixa província. Per això creu que és "fonamental" que el govern espanyol corregeixi i elimini la restricció de mobilitat entre províncies durant el desconfinament.

En la mateixa línia, el president de la Mesa de Turisme, Joan Molas, també ha lamentat que no hi hagi una "política unitària" sobre aquest aspecte. Molas ha demanat al sector que pressioni a l'executiu espanyol per aconseguir obrir les fronteres i l'espai aeri com abans millor. De fet, el president de la Mesa de Turisme ha apuntat que en una reunió de la Comissió Europea es plantejava no recuperar les connexions aèries amb països com Espanya i Itàlia fins a mitjans d'octubre. "Ens estem estirant els punys de les camises", ha exclamat Joan Molas.



El perill dels certificats



Per la seva banda, la gerent d'Altimir Grup Sanitari, Carme Cernicharo, ha alertat dels riscos que pot comportar crear un certificat d'establiments lliures de covid-19, tal com s'ha estat plantejant des de diversos administracions. Cernicharo ha recordat que encara "estem convivint amb el virus" i per això "ningú pot garantir zero quantitat de virus o un risc zero". Cernichero ha afegit que aquest tipus de certificats són un "despropòsit" i que caldria parlar d'"espais amb garanties de seguretat".



Mesures pels apartaments

Per la seva banda, els apartaments turístics estan acabant un document sobre les mesures de seguretat que els establiments hauran d'aplicar a partir de l'11 de maig. Els empresaris proposen que els clients entrin d'un en un a la recepció i no tota la família com es feia habitualment per evitar el contacte físic. A més, també es plantegen entregar les tovalloles precintades, així com també la roba del llit per assegurar-se que no es contamina durant el transport.