Paguen la prestació de cessament d'activitat a més de 20.000 autònoms gironins

El govern espanyol ha fet efectiu el pagament per cessament d'activitat a 20.049 treballadors autònoms de les comarques de Girona. Es tracta del 91% del total de prop de 22.000 sol·licituds que s'han tramitat arran del Reial Decret 8/2020 del passat 17 de març. A més d'aquesta prestació, el cessament de l'activitat també comporta l'exoneració temporal de les quotes a la Seguretat Social que han de pagar regularment aquest col·lectiu. En conjunt, a Catalunya dona cobertura a un total de 179.224 autònoms, dels més de 196.000 que ho van demanar. La gran majoria són treballadors de la demarcació de Barcelona (142.164), seguits de Tarragons i Girona, tots dos amb poc més de 20.000 i finalment, Lleida amb 10.546.

Al conjunt de l'Estat, aquesta mesura suposa que 1.154.195 autònoms reben la prestació extraordinària per cessament d'activitat. Això significa una injecció de 641,2 MEUR per part del govern central a aquests treballadors.

L'ingrés de la primera mensualitat a 919.173 autònoms es va fer el passat a mitjans d'aquest mes. Aleshores, la despesa va ser de 670,9 MEUR, corresponent al període comprès entre el 14 de març i el 17 d'abril. Ara, aquests autònoms han rebut mitja mensualitat. A més, s'han incorporat 235.574 noves prestacions, en el conjunt de l'Estat.

Per comunitats, les que han registrat un major número de sol·licituds són Andalusia, amb un 18,66% del total, Catalunya (16,10%), Madrid (12,68%) i la Comunitat Valenciana (11,83%). Per sectors, el major número de peticions s'ha concentrat en el comerç per davant de l'hostaleria i la construcció.

661 euros mínim

La prestació té una quantia del 70% de la base reguladora, la qual cosa garanteix un mínim de 661 euros per aquells casos que cotitzen la base mínima. Per demanar-la no s'exigeix un període mínim de cotització i només es necessari que el treballador o treballadora autònom es trobi al corrent de pagament de les cotitzacions socials.

Cal tenir en compte, que és compatible amb altres prestacions que la persona sol—licitant estigués rebent, com ara orfandat o viudetat, i fos compatible amb l'activitat que desenvolupava.

Finalment, cal recordar que els autònoms beneficiaris de la prestació que puguin obrir el seu negoci al començament del desconfinament seguiran rebent la prestació fins a l'últim dia de mes que acabi l'estat d'alarma.