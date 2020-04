Les hípiques gironines llancen una campanya per alimentar els cavalls

Les hípiques gironines han llançat una campanya solidària per garantir l'alimentació dels cavalls i ponis, perquè amb la crisi de la covid-19 molts centres ho estan passant malament. "Els ingressos de les classes d'escola s'han reduït a zero mentre les despeses segueixen essent les mateixes", diu en un comunicat l'Associació de Centres Eqüestres Esportius de Girona (Acceegi). "I encara ens queda molt confinament per aguantar, molts àpats per donar i moltes quadres per netejar sense poder començar cap activitat", lamenta la presidenta, Maya Pou. Per recaptar fons, l'associació sortejarà material eqüestre que han donat diferents genets o serveis que oferiran professionals del sector. Les aportacions es repartiran entre les diferents hípiques.

Amb l'estat d'alarma provocat pel coronavirus, les hípiques gironines han vist com els seus ingressos queien en picat. I això, segons subratlla l'associació, ha provocat que molts centres eqüestres ho estiguin "passant malament", perquè han de continuar garantint la cura i atenció dels animals.

"Les despeses d'aquests cavalls i ponis segueixen essent les mateixes; necessiten un prat o quadra, pinso, farratge, ferrer, etc.", indica l'associació. A més, els responsables dels diferents centres també han de treure'ls a passejar o fer-los fer "feina suau i contínua" per garantir que els animals mantinguin "l'estat de forma òptim".

Ara per ara, les hípiques es mouen en la incògnita sobre quan podran reobrir. I al costat d'això, tampoc saben si podran reprendre totes les classes i activitats d'abans de la pandèmia (perquè pot ser que la gent tingui por o redueixi despeses).



Preparades per reobrir

De fet, l'associació que representa les hípiques i el sector eqüestre de Catalunya també s'expressava en aquesta línia. En un comunicat, subratlla que els cavalls tenen "la necessitat" de treballar (que els muntin o els enganxin per tirar de carros) i que no es poden "posar a l'atur" com una persona. "Han de mantenir el seu benestar animal, amb totes les despeses que això implica de personal, alimentació, veterinaris, ferrers, domadors, entrenadors...", diu l'associació catalana.

Per això, l'entitat reclama que el desconfinament sigui "planificat" però també "precís i ràpid" per al sector eqüestre, perquè les hípiques ja estan "preparades" perquè els cavalls i els clients puguin fer activitats "en espais oberts, grups reduïts i mantenint distàncies". Arreu de Catalunya hi ha unes 5.500 hípiques i centres eqüestres on hi viuen 36.500 animals (entre cavalls i ponis).

Campanya solidària

Per ajudar les hípiques gironines a superar l'atzucac en què s'han vist immerses arran del coronavirus, l'Acceegi ha llançat una campanya solidària, 'All For Horses' ('Tot per als cavalls', en anglès). La campanya sorteja donacions que han fet genets de renom o bé material i serveis que han aportat diferents professionals del món eqüestre (com fisioterapeutes, dentistes o fotògrafs).

Cada setmana, a través de la web www.all-forhorses.com es faran dotze sortejos. Les butlletes per a cada rifa es mouran entre els 10 i els 30 euros (en funció d'allò que es regali). Tot allò que s'obtingui es repartirà entre les diferents hípiques gironines per garantir l'alimentació i el benestar de cavalls i ponis.

Entre les donacions que ha rebut l'associació gironina hi ha el frac de l'amazona Beatriz Ferrer Salat, medallista olímpica a Atenes 2004; el polo que el gener Daniel Martin Dockx va portar als jocs de Rio del 2016. A més, també hi ha cursos amb els també olímpics Albert Hermoso o Rafael Soto, a banda de sessions de fisioteràpia, quiropràctica, reportatges fotogràfics o material esportiu.