CaixaBank preveu una caiguda del PIB del 7,2% en 2020

CaixaBank preveu una caiguda de l'economia espanyola del 7,2% per al conjunt de l'exercici 2020 derivada de la pandèmia del coronavirus i que en 2021 experimenti un creixement proper al 6,9%.

Així ho ha explicat aquest dijous el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, en roda de premsa telemàtica de presentació de resultats del primer trimestre.

En concret, per al primer semestre d'aquest 2020 el banc presidit per Jordi Gual estima una caiguda del PIB superior al 10% per la frenada de l'activitat de sectors com la restauració, l'hostaleria, el comerç i l'oci, entre d'altres, que representen el 25% de l'economia espanyola.

Amb les mesures engegades per les autoritats, CaixaBank preveu una recuperació econòmica a partir del tercer trimestre, aconseguint una caiguda del PIB per al conjunt de l'any del 7,2%: "Seran dos anys perduts", ha afirmat.

Gortázar ha indicat que per a Portugal, mercat on CaixaBank opera a través de BPI, la situació és similar, amb una caiguda del PIB del 8,1% en 2020 i un rebot del creixement del 6,1% en 2021.

Gortázar confia en una recuperació gradual de l'economia, si bé ha indicat que s'haurà de "conviure" amb el coronavirus a causa de la propagació mundial d'aquesta malaltia, la qual cosa pot originar rebrots.

"És una crisi duríssima, però va a acabar i tenim la confiança que anem a sortir d'ella", ha afirmat, i ha considerat que les mesures impulsades pel Govern central van en la direcció correcta, si bé s'hauran d'ampliar si és necessari.

Preguntat per si existeix el temor d'una nova crisi de deute sobirà, ha indicat que els nivells de deute es mantenen sostenibles: "No crec que que encara que pugui haver-hi episodis de volatilitat anem a arribar a això".



"Europa ha d'estar i està"

Per a això, ha apostat per un acord de reconstrucció d'Europa: "Espanya està empenyent amb altres països en la direcció correcta i Europa ha d'estar aquí i està", ha assegurat.

En aquest sentit, ha recordat el pla d'emergència del Banc Central Europeu (BCE): "Les decisions d'Europa són molt importants per marcar la recuperació de l'any que ve".

Sobre els tipus d'interès, ha pronosticat que van a seguir baixos "durant molt temps", segons indiquen els mercats financers.