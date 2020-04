L'Ajuntament de l'Escala es reunirà amb el sector turístic per definir la 2a fase del pla de xoc per fer front a la crisi

Durant els propers dies, des de l'àrea de Turisme i Promoció Econòmica de l'Ajuntament de l'Escala s'iniciarà una ronda de trobades amb diferents representats empresarials del sector turístic escalenc per informar-los de l'anàlisi i les accions fetes fins al moment, i proposar la col·laboració publicoprivada per definir la segona fase del pla de xoc Covid-19 amb mesures de promoció i de protecció per al sector per fer front a les conseqüències de la crisi del coronavirus. En aquesta definició també s'ha demanat la participació activa de tots els grups polítics representats a l'Ajuntament.

Malgrat que tot just s'han anunciat els primers detalls pel que fa a com es produirà i amb quines condicions la desacceleració del confinament i la incertesa de com afectarà això a la reobertura de l'activitat turística, l'equip de govern pensa que és el moment d'anticipar-se i de dissenyar conjuntament una estratègia que permeti sortir d'aquesta crisi, sanitària i alhora econòmica, de la millor manera possible. A aquest efecte, durant els propers 10 dies es parlarà amb representants d'un sector que té un gran pes directe i indirecte sobre l'economia local i que inclou el comerç, la restauració, els serveis de platja i l'allotjament, entre d'altres.

Tenint en compte tots aquests factors i totes aquestes variables, des de l'Ajuntament de l'Escala s'ha estat treballant coordinadament amb altres administracions supramunicipals (Taula Gironina de Turisme, Patronat Costa Brava Girona, Agència Catalana de Turisme, Consell Comarcal, Associació Alt Empordà Turisme i el Club de les Badies més Belles del món, entre d'altres) per tal d'anar analitzant les diferents dades i els imputs de tots els sectors econòmics de la indústria turística i així poder treballar en un pla estratègic municipals per activar en el moment més adequat essent conscients que cal donar suport a l'economia local i fer una clara aposta pels productes de proximitat.

D'aquesta manera, s'estudiarà la implantació d'ajudes al sector en l'àmbit que sigui possible, continuant la línia que ja es va iniciar des del primer moment d'aquesta crisi, en què l'Ajuntament de l'Escala va ser dels primers a ajornar el pagament de tributs municipals i de preveure l'opció de fraccionar o endarrerir el pagament per a aquells que no poguessin fer-hi front, sense interessos ni recàrrecs, amb la data límit de finals d'any.

Durant les darreres setmanes, l'àrea de Promoció Econòmica també ha reforçat la seva funció de suport i assessorament als empresaris locals, amb la difusió d'informació d'interès i posant a disposició del sector l'adreça electrònica turisme@lescala.cat per tal de resoldre dubtes i mantenir una via de comunicació amb l'Administració àgil i directa en aquests moments de dificultat.

El govern municipal també vol agrair al conjunt dels regidors de l'oposició la predisposició manifestada per treballar plegats per fer front a la situació, i per aquest motiu, vol compartir també amb totes les formacions polítiques de l'oposició, l'anàlisi i les mesures que calgui adoptar dins aquesta segona fase del pla de xoc.

El document resultant ha d'incloure un pla de promoció, planificació, activitats i comunicació turística pensat en el turisme de proximitat, que es preveu que serà el que s'activarà amb major rapidesa i tenint en compte que ja té un important pes específic a l'Escala. Punts forts de la destinació, com són la cultura, l'actiu-natura, la gastronomia i el comerç han de formar part d'aquesta estratègia, englobada sota la marca "l'Escala, mar d'Empúries". La feina feta durant anys serà clau per afrontar un nou futur turístic. Tenir l'aval de segells de qualitat com la Q Turística i els certificats EMAS, que demostren la solidesa de l'Escala com a destinació segura, és una fortalesa que segur que destacarà en la recuperació econòmica del sector turístic i empresarial escalenc.

L'Ajuntament de l'Escala també està treballant en un pla de xoc en l'àmbit social per tal de continuar fent front a les dificultats que està generant aquesta pandèmia a moltes persones i famílies del municipi.