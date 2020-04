Una campanya de renda atípica amb més tecnologia

L'Agència Tributària va iniciar l'1 d'abril el termini per presentar la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques del 2019. Segons les previsions de l'Agència Tributària, en la campanya d'enguany està prevista la presentació de 21,03 milions de declaracions a tot l'Estat, de les quals 14,565 milions –gairebé un 70% del total– sortiran a retornar diners al contribuent, per un import de 10.686 MEUR.

Aquest any es preveu que es presentin un 1,6% més declaracions que l'anterior i un 0,5% més sortiran a retornar. En canvi, es preveu que prop de 5,515 milions –un 3,1% més que l'any passat– hagin de retornar diners al fisc, per un import de 12.798 MEUR. L'últim dia per presentar la declaració serà el 30 de juny.



Afectacions per la Covid-19



Tot i la crisi sanitària provocada pel coronavirus i tenint en compte que prop del 88% dels contribuents presenten la declaració per internet, Hisenda va voler mantenir les dates d'inici que hi havia previstes per tal que els contribuents puguin rebre les seves devolucions.

La crisi sanitària sí que ha provocat que s'hagi d'endarrerir la campanya per via telefònica, que començarà el 7 de maig. A més, aquest any no es mantindrà la possibilitat de sol·licitar un dia i franja horària per rebre la trucada, sinó que se'ls trucarà quan sigui possible.



Novetats tecnològiques

Com a novetats d'enguany, s'ha simplificat el sistema d'identificació per facilitar el procés per via telemàtica, segons el qual es preveuen preguntes senzilles en funció de les preferències, i es permetrà modificar dades relatives al domicili.

S'ha actualitzat l'aplicació per a mòbils de l'Agència Tributària tant pel que fa al gràfic com d'usabilitat. Es permetrà fins a vint usuaris identificats, de manera que es podrà presentar declaracions de familiars i es podrà calcular l'opció més favorable en declaracions individuals i conjuntes.



Vies de presentació

La presentació es podrà fer tant telemàticament a la web de l'Agència Tributària, com des de l'aplicació o per telèfon. En aquests casos no presencials, el termini s'allargarà fins al 30 de juny o fins al 25 de juny si es tracta de pagaments amb domiciliació.

També hi haurà l'opció de fer-ho presencialment a les oficines de l'AEAT del 13 de maig al 30 de juny, o fins al 25 de juny en cas de domiciliar el pagament.

Per a fer la preceptiva declaració d'IRPF i evitar ensurts, la millor manera és posar-se en mans d'assessories professionals de proximitat.