El País de Demà debat sobre la crisi sanitària, econòmica i social a l'Alt Empordà

L'associació El País de Demà a l'Alt Empordà, que es va presentar el mes de febrer passat en un acte al Cercle Sport de Figueres, ha celebrat aquest 21 d'abril passat el primer debat obert amb el títol "Covid-19: quina ha de ser la vacuna econòmica per a l'Alt Empordà?". La trobada, introduïda per l'advocat i ex conseller de Territori i Sostenibilitat Lluís Recoder i moderada per l'advocat figuerenc Oriol Puig Bordas, va comptar amb la intervenció de l'exalcalde de Figueres, l'economista Joan Armangué i el president de Figueres Comerç, Frederic Carbó.

El debat va comptar amb nombroses intervencions que van tractar sobre l'estat de l'economia empordanesa i els seus reptes i oportunitats davant en el context de crisi sanitària, econòmica i social.

El País de Demà és un projecte que pretén generar una proposta de futur per a Catalunya, inclosos els diferents territoris que la composen. Una proposta que considera el llarg termini i que analitza els problemes i solucions de manera global.