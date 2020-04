L'Ajuntament de Castelló es posa en contacte amb les empreses del municipi

Fa dos dies que l'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha començat una campanya de trucades a les empreses del municipi. En aquests moments les incerteses per l'evolució de la pandèmia del coronavirus, a més de les pèrdues que ja ha provocat, mantenen un panorama molt complicat per al teixit empresarial.

Des de l'Ajuntament fa molts dies que s'està treballant en les mesures econòmiques per tal de pal·liar l'impacte provocat per aquesta crisi. És amb aquest objectiu que també s'ha començat a fer aquesta presa de contacte per tal d'actualitzar la base de dades d'empreses i negocis alhora que també se'ls ofereix rebre informació de totes les ajudes que puguin sortir des de qualsevol administració, incloses les que es crearan des del propi Ajuntament. Això permetrà a les empreses accedir a la informació i a les sol·licituds d'aquestes ajudes d'una manera més fàcil i ràpida. L'actualització de dades també serà útil quan hi hagi aquesta esperada reactivació de l'activitat per tal que es pugui donar resposta de forma més àgil des de la Borsa de Treball a les demandes de contractació, en cas que les empreses ho requereixin.

Amb aquesta acció es vol potenciar el contacte amb el teixit empresarial per donar suport i buscar sinèrgies que ens ajudin a superar aquesta difícil situació.