La demarcació registra 10.568 ERTO i 66.251 treballadors fins ara

Catalunya ja té registrats 93.967 Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) amb un total de 688.052 treballadores que hauran d'anar a l'atur temporalment, segons les últimes dades actualitzades aquest divendres pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. En les últimes hores, s'han registrat 3.050 treballadors més i 420 empreses han presentat un expedient temporal amb motiu del coronavirus. Més del 94% dels procediments s'han registrat al·legant una causa de força major, que inclouen el 86% dels treballadors afectats. Les persones incloses en un expedient ja representen el 19,7% de la població ocupada a Catalunya a finals d'any.

Barcelona continua sent l'epicentre de gran part dels expedients amb 68.454 ERTO i 540.217 persones. Les comarques gironines han rebut 10.568 expedients per a 66.251 treballadors. A Lleida n'hi ha 5.222, amb 29.519 persones afectades. Al Camp de Tarragona, 7.473 empreses han registrat expedients amb 42.848 afectats, mentre que a les Terres de l'Ebre el balanç és de 2.250 expedients i 9.217 persones afectades.

Per sectors, l'àmbit dels serveis representa més del 80% dels expedients i el 70% dels treballadors. En total, 76.748 empreses d'aquesta branca d'activitat han presentat ERTO per a 491.373 empleats. A molta distància se situa la indústria, amb 7.779 expedients i 131.957 afectats. La construcció concentra 7.575 ERTO per a 44.582 persones. El quart sector més afectat és l'agricultura, amb 682 expedients i 3.905 persones.

La divisió econòmica catalana amb més ERTO és la restauració i els serveis de menjar i begudes amb 18.890 ERO temporals que afecten 107.717 persones. El comerç al detall continua la llista de subsectors més castigats amb 12.440 procediments per a 55.643 persones.

Les tres comarques més afectades són el Barcelonès amb 31.034 expedients i 234.568 persones afectades; el Vallès Occidental, amb 10.039 ERTO i 87.879 persones; i el Baix Llobregat, on 8.812 empreses han presentat una regulació temporal de la feina per a 93.128 persones.