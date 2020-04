El nombre de pernoctacions hoteleres a Catalunya es desploma un 65,5% al març per l'efecte del coronavirus

El nombre de pernoctacions hoteleres a Catalunya es va desplomar un 65,5% al març com a conseqüència de l'aplicació de l'estat d'alarma a l'Estat pel coronavirus i que va obligar a tancar molts dels establiments. Segons les dades provisionals de la Conjuntura Turística Hotelera de l'Institut Nacional d'Estadística, durant el mes passat a Catalunya van pernoctar 1.101.240 persones, de les quals 362.131 eren residents a l'Estat i 739.109 a l'estranger, xifres que representen un descens del 66,2% i del 65,2% respectivament, en comparació al mateix mes l'any passat. Quant al nombre de viatgers, van caure fins al 68,6%, amb 428.357 visitants al llarg del mes, dels quals 176.096 eren residents a l'Estat i 252.261 a l'estranger.

L'estada mitjana va ser de 2,57 dies per viatger davant els 2,35 dies que es van registrar al març de fa un any, segons l'INE.

Al conjunt de l'Estat, les pernoctacions hoteleres durant el mes de març van caure un 61,1%, concretament 8,37 milions. Per procedències, les pernoctacions de viatgers a l'Estat van disminuir un 64,6% i les dels no residents un 58,9%. L'estada mitjana es va incrementar un 11,5%, fins a les 3,2 dues nits per viatger. D'altra banda, durant els tres primers mesos del 2020, les pernoctacions van retrocedir un 21,6% respecte el mateix període de l'any passat.

Quant els principals destins dels residents a l'Estat, Catalunya va ser un dels principals destins –va concentrar el 12% del total- però amb un descens del 66,2%, davant el 62,2% registrat a Andalusia -23,2% del total- i el 63,4% de la Comunitat de Madrid (11,9% del total), respectivament.

Per als residents a l'estranger, les Illes Canàries va ser el principal punt de destinació, amb un 46% del total, però un 52,7% menys que fa un any. Catalunya, en segon lloc, va concentrar el 13,8% del total dels visitants i un descens interanual del 65,2% i Andalusia, també amb el 13,8% respecte el conjunt i una caiguda del 61,4%.

Pel que fa els països d'origen dels viatgers, el Regne Unit i Alemanya van representar el 23,5% i el 21,6%, respectivament, del total de pernoctacions dels no residents en establiments hotelers al llarg del març. En termes percentuals, el mercat britànic va caure un 57,3% i l'alemany un 54,9%.

Quant al grau d'ocupació hotelera, la mitjana catalana es va situar en el 27%, 1,9 punts per sota que la mitjana espanyola. La comunitat que va tenir un major grau d'ocupació dels seus establiments va ser Canàries, amb un 42,8%.

L'INE explica que els establiments van anar tancant de manera progressiva a partir del 19 de març després que el decret d'estat d'alarma del 13 de març permetés tenir-los oberts encara uns dies, set com a màxim, per als viatgers que encara s'hi allotjaven. Aquesta situació va generar un problema "sense precedents" en l'elaboració de l'estadística ja que la major part del procés de recollida de dades es va produir en la primera quinzena del mes següent –abril- quan els hotels ja estaven tancats al públic. Com a mode d'exemple, la falta de resposta per elaborar el càlcul s'ha disparat fins el 24,3% davant el 6,3% del febrer.