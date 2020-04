La crisi del coronavirus pot provocar la desaparició del 46% de perruqueries

La crisi del coronavirus pot provocar la desaparició de 1.900 perruqueries a Catalunya, el 46% dels establiments actuals, segons 'l'estudi de l'impacte del coronavirus en el sector de les perruqueries', promogut per l'Aliança d'Empresaris de Perruqueria d'Espanya i amb la participació de la Federació Catalana de Perruqueries i Bellesa (FEDCAT). Respecte a l'impacte econòmic, el 60% dels enquestats a Catalunya preveuen unes pèrdues de facturació de més de la meitat. Un 68% de les empreses han presentat un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) i només el 12% mantindrà la plantilla. El 88% dels enquestats aturaran les inversions previstes per aquest any i el 76% necessitarà finançament per tornar a obrir les portes.

Respecte als serveis domiciliaris, gairebé una de cada quatre perruqueries ha rebut sol·licituds, però només un 0,97% ha prestat serveis d'aquests tipus. El sector entén que s'havia de donar aquest servei únicament en casos de necessitat davant la població vulnerable i desprotegida, però no per dur a terme una tasca d'embelliment o estètica.

"Factors com la importància del turisme al nostre país o els preus dels locals a l'àrea metropolitana de Barcelona, així com els costos laborals, juguen en contra", han assegurat des de FEDCAT.

El sector assegura que les mesures adoptades pel govern espanyol són "absolutament imprescindibles", ja que, sense aquestes, el 85% de les perruqueries ja hauria desaparegut. Tot i això, reclama ERTO flexibles per poder recuperar les plantilles de manera progressiva.

Amb tot, els resultats de l'estudi posen de manifest la "fragilitat i vulnerabilitat" del sector, amb un 92% d'empreses amb entre un i cinc treballadors. La situació del sector a Catalunya és "encara més vulnerable" que a la resta de l'Estat, segons la comparativa de les dades.