La construcció, el comerç i el turisme no es recuperaran fins al 2022, segons Randstad

La construcció, el comerç i el turisme no es recuperaran "totalment" fins al 2022, segons l'empresa de recursos humans Randstad. El turisme és el sector més afectat per la crisi del coronavirus i moltes de les activitats no tornaran als nivells anteriors de la crisi fins al segon trimestre de 2022, en l'escenari més optimista, o en els tres últims mesos d'aquell any, en el més pessimista. Per altra banda, l'empresa estima una recuperació més ràpida de sectors com l'agricultura, la logística, el transport, l'energia, les activitats jurídiques o de comptabilitat o les indústries químiques o farmacèutiques. En aquests casos, la recuperació total es podria produir a finals d'aquest any.

El retorn a l'activitat també s'endarrerirà substancialment en el cas de l'hostaleria i el comerç. Randstad Research preveu que aquests sectors comencin a recuperar-se totalment entre finals de 2021 i principis de 2022. La recuperació de la construcció començarà a l'estiu però no serà total fins al primer semestre de 2022.

"La idea de recuperació en forma de V que es va plantejar en els primers moments ha de ser desfeta, ja que les característiques de la nostra economia provoquen que els nostres sectors més potents es vegin especialment afectats en la fase de desescalada i que la recuperació, encara que sigui progressiva, s'allargui en el temps", ha pronosticat el director de Randstad Research, Valentín Bote.

L'educació ha estat un sector especialment afectat pels Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO). Tot i això, l'estudi de Randstad preveu una tornada a la normalitat "àgil", amb una recuperació total a finals d'any. Les indústries manufactureres, les activitats financeres o les administratives i les relacionades amb les telecomunicacions començaran la recuperació al juny i fins a mitjans de l'any que ve no es recobraran totalment.