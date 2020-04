CaixaBank i la Fundació "la Caixa" col·laboren amb el Banc dels Aliments gironí

CaixaBank, a través de la seva Acció Social, i en col·laboració amb la Fundació "la Caixa", desenvolupa diferents activitats de suport als col·lectius més afectats a la demarcació Girona pels efectes de la pandèmia del coronavirus.

L'entitat bancària i la Fundació "la Caixa" han establert un acord de col·laboració amb el Banc dels Aliments a les comarques gironines per facilitar la compra de més aliments per cobrir les necessitats bàsiques dels usuaris del Banc dels Aliments a la província. En les últimes setmanes, i degut a la crisi econòmica creada per la Covid-19, moltes més famílies han hagut de recórrer a l'ajut dels Bancs dels Aliments.

CaixaBank i la Fundació "la Caixa" també han establert una col·laboració amb l'Ajuntament de Caldes de Malavella per ajudar en la compra de material mèdic i de desinfecció per impedir l'avanç de la covid-19 i protegir la població de la localitat.



Lluita contra el coronavirus en col·laboració amb entitats socials

En les darreres setmanes, CaixaBank, en col·laboració amb la Fundació "la Caixa", les Associacions de Voluntaris "la Caixa" i de la mà d'entitats socials vinculades al territori, han iniciat múltiples iniciatives virtuals per donar suport a col·lectius en risc d'exclusió.

El primer projecte desenvolupat amb èxit ha estat "Cartes contra la soledat", destinada a compartir correspondència amb les persones grans que, a causa de la situació actual, estan aïllades i sense companyia.

Aquestes iniciatives s'emmarquen dins de #AmbTuAraMésQueMai, que engloba les diferents mesures que està llançant l'entitat per a ajudar als clients com avançar el dia de cobrament de les pensions i evitar cues a les oficines, la línia de crèdit de 25.000 milions d'euros per a pimes i autònoms, entre d'altres. D'aquesta forma, CaixaBank intenta mitigar els efectes econòmics del coronavirus i posa en valor l'esforç del banc i de tots els seus empleats per a estar al costat de la societat en aquests moments tan difícils.