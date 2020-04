L'empresa plurimunicipal Fisersa presenta un ERTO mentre duri l'estat d'alarma

Fisersa, l'empresa plurimunicipal que s'ocupa del tractament i del subministrament d'aigua potable, del servei de clavegueram, del tractament d'aigües residuals, del transport urbà, de la gestió de les zones blaves i verdes d'aparcament i del servei de grua de Figueres i d'alguns d'aquests serveis per Vilafant i el Consell Comarcal de l'Alt Empordà presenta un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) per causa de força major durant l'Estat d'Alarma per al personal que no pot realitzar les seves tasques de treball habituals davant la crisi de la Covid-19.

L'expedient s'aplicarà a 49 dels 98 treballadors que té la societat. Són aquells que arran de les prohibicions que recull l'estat d'alarma no poden fer tasques del seu dia a dia.

Segons informa l'Ajuntament de Figueres, "s'ha donat compte de L'ERTO avui durant un Consell d'Administració Extraordinari. En tot moment s'ha informat al Comitè d'Empresa de l'abast de la mesura. Els treballadors afectats retornaran al seu lloc de treball un cop s'acabi l'Estat d'Alarma d'acord amb el procés de desconfinament".