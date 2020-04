Jesús Quiroga: «L'economia no té futur si al final posem en perill la vida de les persones»

Jesús Quiroga fa jornades laborals maratonianes per compaginar la seva responsabilitat com a tinent d'alcalde i regidor de Serveis Socials, Empresa i Ocupació i Formació i Indústria de l'Ajuntament de Figueres i el seu càrrec al SOC. Com a subdirector de Territori i Ocupació del Servei Públic d'Ocupació (SOC) de la Generalitat, està al capdavant de les oficines de treball de Catalunya que es coordinen amb el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal). La seva experiència en matèria d'ocupació l'han convertit en un referent a Catalunya i, per això, aquests dies de crisi per coronavirus, és l'encarregat de gestionar les prestacions vinculades als expedients de regulació temporals d'ocupació (ERTO).

La pandèmia ha frenat bona part de l'activitat econòmica i de cop les empreses necessiten una solució. L'ERTO és la millor sortida?

Aquests dies hem pogut escoltar moltes analogies del que ha representat el coronavirus per a l'economia, la salut i la convivència. Potser un dels que més m'ha agradat és el de terratrèmol o sisme que provocarà noves rèpliques. Per tant, les respostes són múltiples i han d'estar adaptades en cada moment a les conseqüències presents i futures de la pandèmia. L'ERTO és un instrument extraordinari i temporal per respondre a una situació excepcional.

Què és exactament un ERTO i qui s'hi pot acollir?

És una mesura a la qual les empreses poden acollir-se en situacions totalment excepcionals i amb caràcter temporal. Està regulada per l'article 47 de l'Estatut dels Treballadors i l'empresa podrà suspendre el contracte de treball o reduir la jornada de treball per diverses causes: econòmiques, tècniques, organitzatives, de producció o força major.

Estem ara davant d'una situació de força major?

En la situació actual, es pot declarar un ERTO en dues situacions: força major, derivada d'una decisió governamental, o per efectes indirectes de la decisió, és a dir, per causes productives, que és quan es produeix una caiguda de la producció.

Hi ha alguna altra fórmula perquè les empreses puguin tirar endavant sense haver de suspendre part de l'activitat o tota?

Les mesures extraordinàries recollides a l'empara de l'estat d'emergència fan que, diàriament, ens replantegem tot el que es fa o hem fet de forma ordinària, i la maquinària normativa ens canvia la forma de relacionar-nos, de treballar, de menjar, d'estudiar, de viure. L'objectiu és molt clar: la salut de les persones. L'equilibri és molt difícil, però el temps ha fet que totes les decisions que han minimitzat l'impacte de la pandèmia al final s'han hagut de corregir, ja que l'economia no té futur si al final posem en perill la vida de les persones.

Es poden acollir a la mesura tant assalariats com autònoms?

Les primeres mesures de contenció de l'impacte de la declaració de l'estat d'emergència van començar per respondre a la situació de força major i a les conseqüències d'aquesta decisió. Les primeres mesures van estar orientades a la fórmula de suspensió del contracte de treball i garantir les prestacions als treballadors assalariats; després, mesures extraordinàries per donar suport als autònoms i resposta als fixos discontinus. S'han habilitat subsidis extraordinaris per a treballadores de la llar o per a persones amb contractes temporals. Cada dia la normativa intenta corregir greuges o manques de cobertura per a col·lectius concrets, però encara hi ha persones afectades a l'espera d'una solució concreta a la seva situació.

Quina és la seva responsabilitat en el SOC?

Una setmana abans de començar l'estat d'alarma, el Govern em va oferir un canvi de responsabilitats coincidint amb la nova direcció del SOC. Aquest nou lloc de treball és la subdirecció de Territori i Ocupació del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya. Les competències d'aquest lloc de feina són la gestió de les 69 oficines de treball i tots els treballadors adscrits. En aquestes oficines, conviuen el personal de la Generalitat i el personal del SEPE, que és l'administració de l'Estat, antic INEM, encarregat de pagar les prestacions.

Com es gestiona l'allau de sol·licituds de prestacions?

Amb la declaració de l'estat d'emergència, les oficines de treball han estat declarades serveis essencials i han estat dies molt durs per gestionar de forma telemàtica tot el personal, garantir la salut dels treballadors i l'accés de tots els afectats a les prestacions. El gran equip humà del qual disposa el SOC a tot Catalunya ens ha permès que, des de l'Empordà, amb tres telèfons, dos ordinadors, una tauleta i dedicant més de 12 i 14 hores diàries, hàgim pogut coordinar una resposta d'alçada per garantir els drets dels treballadors per accedir a les rendes aprovades per diferents normatives.



Com es viu aquesta feina?

Han estat dies molt durs i continuaran sent durs. S'han establert torns de treball, s'han tancat oficines, s'han reobert una vegada desinfectades per tornar a treballar i hem tingut gent a les portes de la mort amb les quals he estat en contacte en tot moment, gestionant situacions molt dures per la pèrdua de familiars molt propers. En menys d'una setmana, hem pogut activar sistemes telemàtics d'inscripció per web i una de les centrals telefòniques més grans d'Europa amb un número gratuït, el 900 800 046, per respondre a la ciutadania. Els treballadors i treballadores han posat a disposició de la Generalitat els seus ordinadors i connexions a Internet per tal d'atendre les trucades des dels seus domicilis i teletreballar.

Una gran infraestructura.

Ho és. Aquesta setmana més de 600 treballadors i treballadores teletreballen i al final de la setmana passada ja s'atenien més de 14.000 trucades per dia. Dimarts dia 14, la centraleta s'ha ampliat amb més de 600 treballadors de l'Estat que utilitzaran mitjans de la Generalitat per reconèixer totes les prestacions pendents amb la col·laboració dels treballadors del SOC.

Es podrà assolir l'objectiu d'arribar a tothom?

El repte és extraordinari i impossible, si no s'afrontava en equip, però el nostre deure com a treballadors públics és garantir els drets de milers de persones a accedir a les prestacions com a servei essencial. Iniciem les pròximes setmanes amb nous reptes, com la campanya agrària i les mesures d'urgència per impulsar la recuperació socioeconòmica. Al treballador inclòs a un ERTO li queda suspès el contracte o reduïda la jornada laboral. L'empresa envia al SEPE les seves dades personals i bancàries i una vegada carregades al sistema de gestió de prestacions rebrà la prestació que li correspongui.

Es pot parlar de xifres a l'Alt Empordà?

El portal de transparència de Catalunya té un web que actualitza els expedients de Regulació Temporal d'Ocupació que s'han presentat per comarca i el nombre de persones treballadores afectades (bit.ly/34GSpNJ). La darrera actualització, del 22 d'abril, a l'Alt Empordà són: 2.271 expedients i 12.230 afectats.

Quin sentiment li genera el moment que estem vivint?

Mai m'han fet por els reptes. Crec que per dur o negre que puguem veure el futur, la capacitat de lluita i superació de les persones fa que sortim de les situacions més adverses. Vivim i viurem situacions molt dures. Aquests dies els telèfons no paren per fer consultes, compartir angoixes, pors o neguits, però hi ha un sentiment invisible que només buscant el suport de l'amic, del company, de la parella, del veí, podrem trobar una sortida. El que és clar és que res no serà igual al món que hem conegut abans del 14 de març.

Com compagina la responsabilitat política a l'Ajuntament de Figueres amb la subdirecció de Territori i Ocupació del Servei Públic d'Ocupació?

El fet de teletreballar en jornades maratonianes ha fet que activem en l'àmbit de Catalunya i en l'àmbit de l'Ajuntament tots els equips a màxima dedicació. Han desaparegut els dissabtes i els diumenges. Aquests dies hem après de forma accelerada a fer servir les videotrucades, videoconferències, grups de treball amb objectius concrets i a respondre reptes activant totes les xarxes.