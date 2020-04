Basel Junaidi: «Crec que hem marcat un abans i un després al litoral català»

L'empresari rosinc Basel Junaidi Mardini, de 29 anys, ha mobilitzat propietaris de guinguetes de platja per fixar objectius comuns. El 10 d'abril, ha estat escollit president de la primera Associació de Xiringuitos que es crea a Catalunya. En la junta, hi ha un altre empresari altempordanès, Dani Martin, que regenta Es Racó d'en Dani a la platja de Portlligat, a Cadaqués, i n'és el vicepresident. A part de treballar al sector dels bars de platja, és psicòleg i mediador. És un dels propietaris del grup Xiri d'Akells de Roses, amb dues concessions des de fa vuit anys, juntament amb dos socis: David Garcia i Fede Fernández.



De quina forma s'ha gestionat la creació de l'associació?

El problema de tots els xiringuitos era que no teníem una plataforma d'unió i representació comuna davant de qualsevol problemàtica. A mitjan març, i atesa la situació obligatòria de confinament, vaig agafar l'ordinador i vaig fer una llista de tots els xiringuitos del litoral català, exposant-los el meu projecte. Des d'un principi, va tenir una molt bona rebuda, i quasi el 95% amb els quals vaig contactar entren sense cap mena de problema.

Quins són els principals objectius i motivacions?

En qualsevol projecte, hi has de posar ganes i esforços. A curt termini, el nostre principal objectiu és intentar que tots els efectes col·laterals que té, ha tingut i tindrà la Covid-19 tinguin el menor impacte en el nostre sector. Entenem, per tant, que nosaltres, des de sempre, hem estat en una situació un xic particular, ja que som restauradors, però no obrim tot l'any. La nostra motivació és conèixer-nos i aprendre els uns dels altres. Una idea que funciona a Tarragona, per què no provar-la a la Costa Brava, i viceversa. En segon lloc, fer teixit i front comú davant de tots els problemes que s'esdevenen quan tens una concessió de platges. Finalment, intentar optimitzar recursos, tant legals com comercials. És per això que ens organitzem en grups de treball.

Com ha anat l'elecció a la presidència de l'associació?

Crec que ha estat motivada per dos factors. Inicialment, perquè he sigut l'impulsor del projecte des del minut zero. Val a dir també que entenc que és un càrrec de responsabilitat, i els integrants de l'associació han vist qualitats com l'escolta activa, una bona dialèctica i un bon perfil per mediar en aquest complicat món dels xiringuitos de la platja. Vam crear un grup de WhatsApp i vam fer diferents videoconferències, on els associats em van donar el seu vot de confiança. També entenc que és un càrrec temporal. Jo hi estaré cinc anys, si els associats em segueixen donant suport, però això pot canviar en qualsevol moment. No soc el més preparat, això ho tinc clar. Estic en contacte amb gent que fa més de 40 anys que regenten concessions, advocats, arquitectes, gent molt intel·ligent i de la qual aprenc molt cada dia. Però sí que et puc afirmar que soc el que té més ganes que això surti bé.

Quants xiringuitos s'han associat i d'on són?

Voregem els vuitanta, i englobaríem tot el litoral català. El primer poble on tenim representació, si no m'equivoco, seria Colera, i acabaríem al delta de l'Ebre. De tota manera, cada dia tenim una afluència de cinc a deu xiringuitos, per tant, espero en un futur no molt llunyà superar el centenar.

El xiringuito és una activitat només de temporada estival?

Nosaltres entenem el xiringuito com una forma de vida. Crec que som gent especial, amb un carisma diferent. Depenem del temps i de les legislacions actuals. En l'àmbit de Catalunya, quasi tots som de temporada, sí. Hem d'entendre que cada un rau d'una concessió i alguns tenen permís per obrir des del mes de març, altres a l'abril, altres al maig, i a final de temporada igual: o setembre o octubre o novembre. Però entenc que aquesta és la situació actual. Qui sap què ens depara el futur?

Com defineix aquesta mena d'activitat i què la diferencia d'altres establiments del sector de l'hostaleria?

Ens diferencia el rotllo, i perdoneu-me l'expressió. Els xiringuitos tenim una altra salsa, al meu entendre. Entenem l'hostaleria des d'un altre punt de vista. Tenim una relació molt estreta amb el client, amb la meteorologia i el mar (en la part bona i dolenta). Però sempre mirem de trobar solucions en allò que ens permet la llei. La gran majoria de xiringuitos som desmuntables. Puc parlar en nom de la gran majoria, tenim un compromís alt amb el nostre entorn. Som els primers a intentar preservar les platges d'una forma òptima i sostenible. Estem al passeig marítim o a la sorra, característiques que ens diferencien d'un restaurant pròpiament dit. Aquest còctel de factors fa que nosaltres tinguem la capacitat de crear un ambient especial, sigui a primera hora del matí, quan les platges transmeten calma; a l'hora del vermut, per dinar, per sopar i a última hora de la nit. Us imagineu les nostres platges sense xiringuitos?

Quin és el repte principal que s'ha marcat com a president?

Treballar per a tots, d'una forma clara, pràctica i efectiva. Crec que hem marcat un abans i un després en el dibuix del litoral català. Nosaltres a les nostres platges som un dels elements primordials, juntament amb els serveis de gandules, escoles de windsurf, kite... Oferim un servei i intentem que aquest sigui de la millor qualitat possible.

A part de la seva activitat empresarial als xiringuitos, té experiència en altres sectors professionals?

Puc dir que soc jove i emprenedor. Recentment, he obert un despatx de mediació a Figueres, el Mediabas, per intentar ajudar la gent amb els seus conflictes en el seu dia a dia, com ara problemes de custòdia, problemes d'herències, accidents de trànsit, separacions de socis o problemes entre comunitats de veïns. Un dels meus objectius seria ser el principal interlocutor entre els socis de l'Associació de Xiringuitos de Catalunya i les Administracions.

Ha parlat d'objectius a curt termini. Té plans de futur l'associació?

Tenim pensat expandir-nos. Ja estem en contacte amb diferents federacions i associacions. Hem de votar-ho encara, però no descartem que puguem entrar, en un futur no molt llunyà, a la Federació Espanyola de Serveis de Platges, i a la internacional, també. Amb el vostre permís, faig una crida a tots aquells que tinguin un xiringuito a la costa catalana perquè es posin en contacte amb nosaltres, per informar-los sobre el nostre projecte.