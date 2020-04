Joan Roca anima als empresaris de l'hostaleria de l'Empordà a potenciar els productes de proximitat quan puguin reobrir

Crear una gran xarxa de productes de proximitat, amb productors propers i "mirar cap a la terra i al nostre entorn, amb vincles més directes cap al sector primari". Aquesta és una de les recomanacions que ha fet el xef de El Celler de Can Roca, Joan Roca, als membres de l'Associació d'Hostaleria de l'Empordà, durant una xerrada via online, en el marc de la junta oberta de l'entitat. Joan Roca es mostra optimista: "Quan la gent comenci a veure la llum hi haurà molt de turisme local i tard o d'hora tornarem a recuperar la normalitat. Ara cal reclamar mesures a l'Estat perquè ens tinguin en compte i també treballar amb propostes perquè els nostres clients se sentin més cuidats que mai". Joan Roca veu el turisme de proximitat, que en el cas de l'Alt Empordà inclou el francès, com a solució a curt termini i manté que el tracte cap al client i la professionalitat "serà encara més important". També manté que "la gent serà més sensible a la sostenibilitat, a l responsabilitat social, a l'ecologia i a cuidar el planeta".

La Cuina del Vent, col·lectiu de professionals vinculat a l'Associació d'Hostaleria de l'Empordà, segueix des de fa anys aquesta lína de sostenibilitat, amb productes del territori i un excel·lent servei. El gerent de l'Associació d'Hostaleria de l'Empordà, Carles Tubert, creu que la crisi provocarà canvis de consciència i que la Cuina del Vent és i serà una gran aposta i buscarà l'oportunitat del moment actual per desenvolupar més el col·lectiu i obrir mires cap a productors, cofradies i tot allò que faci referència a la proximitat. El president de l'Associació d'Hostaleria de l'Empordà, Miquel Gotanegra, va destacar la importància que tenen les entitats en aquest moment i la unitat que es necessita per fer front a la crisi i superar-la.



Borsa solidària

L'Associació d'Hostaleria de l'Alt Empordà (AHAE), ha acordat en junta posar en marxa una "borsa solidària" oberta tot l'any i adreçada a diferents col·lectius, com són centres sanitaris, pagesos, transportistes, entitats socials, personal de supermercats, gent afectada laboralment per aquesta crisi... i així com també fomentar la promoció de les empreses i el territori en base a les experiències del mateix. Les empreses que formen part de l'Associació podran posar en aquest bossa solidària productes i serveis (des d'estades en hotels, sessions d'spa, tastos de vins , àpats....). La bossa també es complementarà amb experiències del territori, com poden ser visites a cellers, entrades a museus i espais culturals, visites guiades... "El nostre és un sector d'oci i restauració i volem contribuir amb el que tenim", destaca el president de l'Associació, Miquel Gontanegra.

La junta oberta també ha comptat amb la participació de l'advocat Joan Carles Casas, que manté la gran importància de les associacions i que es dispari la imaginació per fer coses diferents. "La demanda necessita confiança i cal generar-la amb esforç i imaginació i també calen ajuts al sector perquè disposi de liquiditat i pugui anar endavant", va indicar.

Lligat amb aquestes recomenacions l'entiat gestiona també demandes als ens municipals per condonar taxes i tributs de tot tipus vinculats a l'activitat durant tot el 2020 i també aposta per una nova plataforma web molt adreçada al client final i a una promoció diferent de la treballada fins abans d'aquest fenòmen atípic que s'està vivint.