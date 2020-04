Girona ja ha registrat 10.414 ERTO amb 65.627 persones afectades

Catalunya suma 92.382 Expedients de Regulació Temporal de l'Ocupació (ERTO) des de l'inici de la crisi de la covid-19 fins aquest diumenge, i el nombre d'afectats és de 678.365 treballadors. Les darreres 24 hores el Departament de Treball ha comptabilitzat 234 nous expedients per un total de 1446 treballadors, una xifra força inferior a la de dissabte (536 ERTO presentats). Per demarcacions, Barcelona segueix sent la més afectada, ara amb 67.232 expedients i 532.644 treballadors, seguida de Girona (10.414 ERTO, 65.627 persones afectades), Lleida (5.156 expedients i 29.082 persones), Tarragona (7.359 expedients i 41.938 persones) i Terres de l'Ebre (2.221 expedients i 9.074 persones afectades).

Els ERTO per força major segueixen sent una àmplia majoria (94,7%) i afecten el 87,2% dels treballadors, segons ha informat aquest diumenge el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

La darrera actualització dona una xifra de 92.382 ERTO des de l'inici de la pandèmia. Si bé en les últimes 24 hores se'n han presentat menys de la meitat de nous que fins dissabte (234), el degoteig d'expedients no s'atura i és molt variable en funció del dia. En la cinquena setmana de confinament s'ha passat de xifres més baixes, com els 172 ERTO registrats el dia 14 d'abril (tornant de la Setmana Santa), als 832 registrats tan sols dos dies després, el dijous 16 d'abril.

Per activitat econòmica, l'última actualització segueix mostrant que el sector més perjudicat és el de serveis, amb 75.589 expedients i 486.085 persones afectades. La indústria, amb 7.560 expedients i 128.866 persones afectades, i la construcció, amb 7.438 ERTO i 44.084 persones afectades, venen després. Menys marcada pels ERTO ha quedat l'activitat a l'agricultura, on s'han registrat 673 expedients i 3.872 persones afectades, i altres grups d'activitat sense especificar pel Departament, que sumen 1.122 expedients i 15.458 persones afectades.

Si el que s'observa és la 'divisió' econòmica, l'àmbit del menjar i les begudes és el que segueix sumant més persones afectades i ERTO presentats (18.734 expedients i 107.324 persones afectades), seguit del comerç al detall, que suma 12.300 expedients i 55.178 persanes afectades. Altres activitats de serveis personals registren 6.761 expedients que afecten 18.293 persones.

Per demarcacions, i en comparació amb dissabte, Barcelona ha registrat 181 nous ERTO (un total de 67.232 expedients i 532.644 persones afectades). A Girona, la diferència respecte ahir és de només 20 més (amb un total de 10.414 expedients i 65.627 persones afectades); Lleida ha registrat 9 ERTO més (ja en són 5.156, amb 29.082 persones afectades); a Tarragona, l'increment és de 22 (un total de 7.359 ERTO i 41.938 persones afectades); i a les Terres de l'Ebre se n'han presentat tan sols 3 més (i són ara ja 2.221 i 9.074 treballadors afectats).

I per comarques, les que presenten més ERTO són el Barcelonès, amb 30.431 expedients (231.506 persones afectades), el Vallès Occidental, amb 9.847 expedients (86.724 persones afectades) i el Baix Llobregat, amb 8.671 expedients i 91.605 persones afectades.