Treballadors dels menjadors escolars de la província no cobren ni la nòmina ni l'atur

crisi generada per la UGT de Catalunya explica que "hem demanat a les administraciones públiques que contribueixin a salvaguardar tots els llocs de treball i les condicions laborals de les plantilles que presten el serveis als menjadors escolars". Des dels primers dies de laper la Covid-19 , des de lade Catalunya explica que "hem demanat a les administraciones públiques que contribueixin atots els llocs de treball i les condicions laborals de lesque presten el serveis als".

El sindicat recorda que "el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social de la Covid-19, recull les condicions de suspensió dels contractes públics de serveis i subministraments, contractes d'obra i contractes de concessió de serveis, garantint la compensació per danys i perjudicis de salaris efectivament abonats per les empreses durant la suspensió. La suspensió de l'execució dels contractes per l'aplicació d'aquest Reial decret llei en cap cas no es podrà considerar un motiu per a l'aplicació d'un Expedient de regulació temporal d'ocupació".

Segons UGT "l'empresa Sehr Foods va desatendre les reivindicacions del nostre sindicat i va presentar un ERTO el 13 de març, amb afectació a les 250 persones que treballen en els menjadors escolars de les Comarques Gironines,concretament a l' Alt Empordè, on aquest contracte depèn de el Consell Comarcal"



Una altra empresa gironina que també ha aplicat ERTO sense complir amb el Decret Llei 8/2020, segons UGT "és Catering Vilanova, contractada també per Consells Comarcals, deixant sense cobrar 18 dies del mes de març als seus treballadors".

El sindicat relata que el dia de pagament de nòmina, les companyies només van ingressar els 12 dies treballats, sense complementar el salari tal com indica l'administració en aquests casos. A dia d'avui, la plantilla segueix sense tenir cap resposta ni de les empreses ni de l'administració, motiu pel qual estan confinats a casa sense poder treballar ni poder fer front a les seves despeses, ja que aquestes empreses no ha complert amb les mesures laborals extraordinàries i ha tirat endavant un ERTO que els deixa sense salari ni de l'empresa ni de l'administració.

"Des de la UGT demanem als Consells Comarcals, i en concret a l'Administració de la província de Girona, el suport perquè les empreses contractades en els serveis de menjadors d'aquesta província compleixin el que estableix el Decret Llei 8/2020", exclamen