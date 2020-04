La meitat d'empreses parades o a mig gas, rutes deficitàries i camions buits: la covid-19 impacta en el transport gironí

Són un servei essencial, però la crisi per la covid-19 els passa factura. Els transportistes gironins han vist com l'activitat queia en picat amb l'estat d'alarma. Des d'aleshores, un 20% d'empreses han aturat tota la flota de camions i un altre 30%, com a molt, treballa a mig gas. La patronal Asetrans confia que la represa parcial d'activitat a partir d'aquesta Setmana Santa permeti remuntar, però ja avisa que es cobreixen rutes deficitàries –no hi ha prou mercaderia per moure- i que, ara, també s'estan trobant amb haver de fer viatges internacionals i tornar amb el camió buit. Capítol apart són les empreses de transport discrecional de passatgers. Aquí, l'aturada és total i sense horitzó, perquè no se sap quan es faran excursions de nou.

Amb la caixa del camió mig buida. Fent viatges sense cobrir els costos. I veient com durant les dues últimes setmanes, amb el confinament total, l'activitat ha quedat sota mínims. Els transportistes gironins, contràriament al que es pugui pensar, també han patit una forta frenada arran del coronavirus.

De fet, segons una enquesta que fa periòdicament la patronal gironina del sector, l'Asetrans, a principis d'aquesta setmana gairebé una de cada quatre empreses –en concret, el 20,83%- no tenia cap mena d'activitat. Un percentatge que s'ha doblat d'ençà que es va instaurar l'estat d'alarma pel coronavirus. I fins a un altre 30%, treballaven o bé amb una quarta part de la flota, o bé amb la meitat.

Això és el que passa, per exemple, a Transports Ayach de Cassà de la Selva (Gironès). Dels 25 vehicles que té l'empresa, entre tràilers i furgonetes, de mitjana només se'n mouen la meitat. Entre d'altres, perquè el tancament de l'hostaleria ha fet decaure nombroses comandes.

El seu propietari, Eduard Ayach, confia que a partir d'aquesta setmana, amb la tornada a la feina dels treballadors no essencials, el sector tingui més activitat. Però ja alerta que el transport es mou dins una "incertesa absoluta", perquè la demanda "és molt fluctuant".

De fet, al principi de l'estat d'alarma, els transportistes van viure un pic de feina (perquè encara es movia mercaderia i calia abastir supermercats). Però després, tot es va "frenar en sec", explica Ayach, que també presideix la Confederació Empresarial de Transport per Carretera de Catalunya (CETCAT). "I això ha perjudicat moltes empreses", admet.

Sense tornada ni cobrir costos

Amb la represa de l'activitat no essencial i la reobertura de la indústria, el president de la CETCAT admet que hi haurà "comandes pendents". Però també explica que, en paral·lel, comencen a sortir altres problemàtiques. Perquè hi ha moltes rutes –també, a l'exterior- que no tenen carregament de retorn; és a dir, que el camió ha de fer la tornada amb la caixa buida. I això incrementa uns costos que han d'acabar assumint els transportistes.

A tot plegat, a més, s'hi suma la incertesa que les factures no es paguin i augmenti la morositat. "Els nostres marges són molt petits; moltes empreses van al dia i necessitem que la roda de facturació no es trenqui", explica Eduard Ayach.

El president de la CETCAT recorda que el del transport és un sector essencial, i que durant les setmanes de confinament total, les empreses han seguit assegurant el subministrament de productes. "Encara que fos a base de perdre diners", precisa.

"Que se'ns tingui en compte"

Per això, Ayach també reclama a l'administració que no se'ls deixi al marge de les mesures que s'impulsin per afrontar les conseqüències de la covid-19. "Que se'ns tingui en compte, perquè som essencials i volem continuar essent-ho", assegura. Per això, reclama als governs que siguin amatents a les "amenaces" que pot patir el sector del transport amb la covid-19, com els retards amb els pagaments (que poden comprometre la tresoreria de les empreses) o la competència deslleial.

Dins aquestes problemàtiques que poden viure els transportistes, la patronal gironina Asetrans també lamenta que, en un sector on els temps de conducció estan molt marcats, pot ser difícil encaixar com es recuperaran els dies de permís amb què la Moncloa va basar el confinament total.

El director de l'Asetrans Girona, Jordi Esparreguera, reitera que el sector ha treballat "a mínims". I diu que, en el cas d'aquelles empreses que han pogut moure més de la meitat de la flota, això tampoc els ha garantit guanys. "Al sector, tenir un o dos vehicles aturats ja es nota", subratlla. En paral·lel, Esparreguera també recorda que, ara, amb la represa de les feines no essencials, sempre poden aparèixer "oportunistes" o transportistes que facin competència deslleial basant-se en el "canibalisme".

Les excursions, sense data

A banda del transport de mercaderies, la patronal gironina també es mostra preocupada per aquelles empreses que fan transport discrecional de passatgers. "D'ençà de l'estat d'alarma, està aturat al 100% i això fa que no tinguin feina efectiva", diu Esparreguera.

"En aquest cas, es tracta d'empreses que tenen unes despeses fixes molt importants, tant de vehicles com de personal", hi afegeix el director d'Asetrans. Per això, des del primer moment, la patronal ja va recomanar a les empreses de transport viatgers que presentessin ERTO. Amb això, precisa Esparreguera, es redueixen despeses laborals.

Però aquí, el problema també vindrà quan s'acabi el confinament. "Quan s'aixequi l'estat d'alarma, els ERTO s'acaben, i aquestes empreses es trobaran amb el 100% de la plantilla a la porta per anar a treballar", diu Jordi Esparreguera. "El problema, però, serà que l'activitat no tornarà de cop, perquè pot passar temps abans no es facin excursions o tornin els turistes", hi afegeix.

Per últim, des de l'Asetrans també precisen que aquelles empreses que cobreixen línies regulars també estan afegint diners. "Es tracta d'un servei públic i s'han de seguir les directrius que marqui l'administració; però per molt que se'ls bonifiqui el tiquet, les empreses hi afegeixen diners, perquè el passatge que puja és molt reduït", conclou.