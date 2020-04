Agricultura engega una campanya per agrair la feina del sector agroalimentari

El Departament d'Agricultura vol agrair la feina del sector agroalimentari per proveir aliments "segurs i de qualitat" a la ciutadania durant aquests dies de confinament pel coronavirus. Per això, ha engegat una campanya a les xarxes socials amb la publicació d'un vídeo per posar en valor la tasca de la cadena alimentària. Sota el títol de 'Gràcies, el vídeo recopila imatges de treballadors de les diferents etapes de la cadena alimentària, des de la producció, passant per la transformació, la distribució i fins a la comercialització. Des d'Agricultura posen de relleu que segueixen treballant aquests dies en contacte permanent amb els diferents sectors de la cadena agroalimentària "perquè no falti cap producte de primera necessitat".

La consellera Teresa Jordà ha agraït la feina als milers de persones de la cadena agroalimentària "que continuen treballant dia a dia, tot i la situació excepcional, per garantir alimentació suficient i de qualitat per a tothom". A més d'agrair la tasca dels professionals sanitaris, treballadors socials, equips d'emergència i de totes aquelles persones que estan treballant per mitigar les conseqüències del coronavirus, Jordà h volgut posar especialment en calor la feina de la pagesia i del sector agroalimentari en general per garantir el proveïment d'aliments.

"Des de les ramaderes i les pageses al botiguers, als caixers i caixeres de supermercats o els reposadors, del camp a la taula. De les cooperatives o la indústria agroalimentària a la distribució comercial. Tanta i tanta gent que treballa aquests dies en condicions molt difícils perquè no falti el plat a taula", ha destacat Jordà.

Des de l'inici de l'alerta sanitària, l'etiqueta #CuidemLaNostraPagesia reclama el consum de productes de proximitat en suport al sector, a través de diversos vídeos des de les xarxes socials dels Departament d'Agricultura.

La consellera ha assenyalat que ja "hi haurà temps per valorar tot allò què es pot aprendre com a societat d'aquesta greu crisi" però ha deixat clara la necessitat "de retornar a la pagesia tot el que aquests dies està fent per al conjunt de la societat". En quest sentit, Teresa Jordà ha fet una crida a comprar "amb responsabilitat" i, "ara més que mai", a "prioritzar el comerç local i el producte de proximitat".



Posar en contacte productors, elaboradors, ramaders i pescadors amb consumidors

Agricultura, conjuntament amb Prodeca, l'empresa pública del departament que té com a finalitat promoure el sector i els productes agroalimentaris catalans, s'ha impulsat la iniciativa social #AlimentsDeProp per posar en posar contacte productors, elaboradors, ramaders i pescadors amb consumidors de Catalunya.

Un dels efectes de la situació d'emergència és que productors agroalimentaris s'han trobat amb dificultats per posar a disposició els seus productes, però també hi ha una demanda interessada i necessària en poder contactar amb aquests productors. Els productors publiquen les seves ofertes a Twitter amb l'etiqueta #AlimentsDeProp, #venc i la #localitat; una manera senzilla de contactar amb possibles compradors.

Altres organitzacions han activat campanyes similars, com ara pagesiaacasa.cat d'Unió de Pagesos, Xarxa agroalimentària Cerdanya, Alimentem Collserola, Parc Agrari Baix Llobregat o desenes d'iniciatives més, impulsades per institucions, cooperatives o empreses.