El Patronat de Turisme de la Costa Brava activa un espai web informatiu de la covid-19

Arran de l'afectació que el sector turístic està patint amb motiu de la Covid-19, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona ha habilitat l'espai web www.costabrava.org/actualitat dirigit als professionals turístics en què es recull informació de seguiment de l'activitat a Catalunya proporcionada per l'Agència Catalana de Turisme, formacions i cursos a distància, i mesures i normatives que s'adoptaran per encarar la temporada turística quan es restableixi l'activitat en el sector. L'espai conté enllaços a webs de referència d'organismes oficials i s'actualitza regularment d'acord amb l'evolució de la situació.



Amb la posada en funcionament d'aquest recurs, l'entitat de promoció turística vol oferir al sector un espai oficial que contingui de manera ordenada, contrastada i rigorosa la informació que pot ser d'interès per als professionals d'aquesta indústria.



Ahir, dimarts 14 d'abril, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona va posar en funcionament el programa de cursos de formació professional gratuïts a distància amb el curs «Comercialització amb operadors de turisme actiu i de natura», al qual es van inscriure 92 professionals. L'entitat va adquirir la llicència d'una eina per realitzar cursos i conferències temàtiques d'actualitat i d'interès per al sector durant el període de confinament. Les jornades tractaran temes de sostenibilitat previstos en el Pla d'Accions i Objectius 2020, amb càpsules sobre ecomobilitat, segells i marques sostenibles, o l'expansió del turisme esportiu. Més endavant, es programaran conferències específiques centrades en els temes «Com recuperar-se d'una crisi» i «Com comunicar en temps de crisi», entre d'altres, d'interès per al sector. Totes es podran seguir en directe i també quedaran disponibles per recuperar-les posteriorment. Aquesta iniciativa va ser aprovada en el darrer consell d'administració extraordinari de l'entitat.



El Patronat de Turisme Costa Brava Girona està duent a terme una radiografia mitjançant l'Enquesta sobre l'impacte i mesures davant la Covid–19 en el sector turístic gironí entre més d'un miler d'empreses dels subsectors de l'allotjament turístic, la restauració, les empreses organitzadores d'esdeveniments i les empreses d'activitats lúdiques, entre altres àmbits. L'enquesta és anònima, es compon de vint preguntes centrades en la repercussió que la crisi està tenint en les empreses i l'activitat que desenvolupen, i en aquelles competències que afecten directament les entitats: promoció, difusió i comercialització. Del resultat obtingut en l'enquesta, el Patronat de Turisme Costa Brava Girona obtindrà una fotografia real de la situació del sector i podrà definir una estratègia promocional més concreta d'acord amb la legislació governamental vigent a l'Estat espanyol i a Europa.